Παρατηρήσεις έκανε πάντα η μητέρα της για την εμφάνισή της είπε η Μαρία Μπακοδήμου καλεσμένη στο "The 2Night Show" ενώ για το αποκαλυπτικό μπούστο στο "Just the 2 of Us" είπε ότι το σχολίασε ακόμη και η μητέρα της: "Η μαμά μου, μού λέει να μη φοράω πολλά μίνι και ντεκολτέ. Της είπα “μαμά με έκραξαν πάρα πολύ για τον μπούστο”. Και μου είπε “ναι βρε Μαίρη μου και εγώ ήθελα να στο πω, αλλά , εντάξει, λέω για να το έβαλε της άρεσε”. Γλυκούλα μου. Είναι η Δημητρούλα μου πολύ καλή".

Για την προσωπική της ζωή είπε: "Συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή μου… Δεν συνδέεται πάντα με έναν άλλον άνθρωπο αυτό... Όταν με ρωτούν για τις σχέσεις μου, νιώθω πάρα πολύ αμήχανα γιατί είναι το αδύνατο μου σημείο. Με τις σχέσεις δεν τα πάω καλά. Οι μεγαλύτερες μου σχέσεις, δηλαδή, κράτησαν τέσσερα χρόνια! Δεν είμαι γαμοφοβική αλλά δεν είμαι και γαμοεπιτυχημένη, γιατί ο γάμος θέλει και μια υποστήριξη και είναι δύσκολη διαδικασία".

Αναφερόμενη σε σχέση με μικρότερο άνδρα, είπε: "Αν υπάρχουν οι συνθήκες και πληροί τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε. Ο κόσμος παίρνει το θάρρος να σε σχολιάσει, όταν εσύ ο ίδιος αμφισβητείς αυτό που κάνεις κι έχεις ενοχές".