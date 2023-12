Ράπερ έδωσε εντολή για άγριο ξυλοδαρμό θαυμάστριας του πάνω στην σκηνή

Σοκ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός μίας θαυμάστριας του ράπερ Blueface από άνδρες της ασφάλειας του και την σύντροφο του πάνω στην σκηνή.

Η γυναίκα παρακολουθούσε την συναυλία του ράπερ στο Λος Άντζελες όταν ο ράπερ την κατηγόρησε από μικροφώνου ότι πετούσε παγάκια στην σκηνή. «Πετάς μα…κιες έτσι; Έλα πάνω», είπε ο Blueface και την κάλεσε να ανέβει μαζί του στην σκηνή.

Η γυναίκα αρνήθηκε ότι πέταξε παγάκια με τον ράπερ να της απαντά «δεν πέταξες τίποτα; Είσαι η μοναδική με ένα ποτήρι πάγο. Έλα εδώ πάνω. Μην φοβάσαι». Ο ράπερ την βοήθησε να ανέβει στην σκηνή και μετά έδωσε εντολή για τον ξυλοδαρμό της.

Rapper invited white woman on stage and then orders her assault. pic.twitter.com/aNzpcxjaVW

Ο Blueface γύρισε τότε προς τα μέλη της ομάδας ασφάλειας του και είπε: «Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε». Στη συνέχεια έσπρωξε την γυναίκα στο έδαφος και οι άνδρες της ασφάλειας του άρχισαν να την γρονθοκοπούν και να την κλωτσούν. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του ξυλοδαρμού, ο ράπερ ακούγεται να φωνάζει με ειρωνική διάθεση: «Μην τρέχεις, έλα πάνω, μη φοβάσαι».

Rapper Blueface invites a woman on stage only for her to get jumped.pic.twitter.com/xTGXGRO0Kj

