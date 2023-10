Ο CEO του Spotify αποκαλύπτει γιατί διαλύθηκε η συμφωνία με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ

Η αποτυχημένη συνεργασία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με το Spotify συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο.

Ο Daniel Ek, ο διευθύνων σύμβουλος του Spotify, άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία μεταξύ των πρώην βασιλικών μελών και του μεγάλου γίγαντα streaming δεν πέτυχε επειδή οι χρήστες δεν εντυπωσιάστηκαν.

Η εταιρεία Archewell Audio της Δούκισσας του Σάσεξ και του Πρίγκιπα Χάρι παρήγαγε μόλις 12 podcast σε διάστημα 2,5 ετών, αφού υπέγραψε με το Spotify τον Δεκέμβριο του 2020.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο BBC, η παρουσιάστρια και συγγραφέας τεχνολογίας Zoe Kleinman ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εάν πιστεύει ότι η συνεργασία, η οποία έληξε στις 15 Ιουνίου 2023, άξιζε την τιμή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είχες αρκετά μεγάλα ονόματα», είπε. «Είχες τους Ομπάμα. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ άξιζαν αυτά τα 18 εκατομμύρια λίρες;»

Ο Ek εξήγησε ότι η πλατφόρμα ροής στοχεύει να είναι ανοιχτή στο να δίνει στους νέους δημιουργούς την ευκαιρία να προσεγγίσουν το κοινό τους. «Πιστεύαμε ότι χρειαζόταν μια νέα καινοτομία να συμβεί εδώ», εξήγησε. «Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να έρθουμε και να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία που κάνει τους καταναλωτές πολύ χαρούμενους και επιτρέπει στους νέους δημιουργούς νέους δρόμους».

Παρά τις καλύτερες προθέσεις τους, ο Ek παραδέχτηκε ότι το Spotify είχε κάνει κάποια λάθη στο παρελθόν. «Και η αλήθεια του θέματος είναι ότι κάποια από αυτά λειτούργησαν, κάποια από αυτά όχι. Μαθαίνουμε από αυτά και προχωράμε και ευχόμαστε σε όλους αυτούς που δεν ανανεώσαμε να έχουν την καλύτερη επιτυχία στο μέλλον».

Ο Ek δεν είναι το πρώτο στέλεχος του Spotify που υπαινίσσεται ότι έχει πρόβλημα με το περιεχόμενο που παρέχεται από την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι. Τον Ιούνιο του 2023, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του “The Bills Simmons Podcast”, ο παρουσιαστής αποκάλεσε το ζευγάρι ως απατεώνες της εποχής.

