Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα γίνει καλά» – Η γνωριμία τους και τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη εξέφρασε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που διανύει η σύζυγός του, ενώ μοιράστηκε αναμνήσεις από τη γνωριμία τους, τις στερήσεις που βίωσε ως παιδί και την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε με αισιοδοξία την κατάσταση της συζύγου του, τονίζοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ τους και η πορεία της υγείας της ενισχύουν την ελπίδα του πως θα καταφέρει να ανακάμψει. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια δοκιμασία που δεν είχε φανταστεί ότι θα αντιμετώπιζε.

«Η Χρυσούλα είναι ταλαντούχα, τραγουδάει, χορεύει, είναι χύμα στο κύμα. Αντιμετωπίζω αισιόδοξα το θέμα της Χρυσούλας. Πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο που την είχε αγαπήσει και λατρέψει. Επικοινωνούμε, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που πάμε καλά. Αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο. Πάει καλά, γιατί υπάρχει η πίστη και η επιστήμη προχωράει, και μακάρι να προχωρούσε περισσότερο… Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, που δεν την είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο», ανέφερε.

Η γνωριμία με τη Χρυσούλα Διαβάτη και ο γάμος τους

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη του συνάντηση με τη Χρυσούλα Διαβάτη στο θέατρο και εξήγησε τι ήταν εκείνο που τον έκανε να την ερωτευτεί. Όπως αποκάλυψε, τον κέρδισε το γέλιο της, ενώ από νωρίς αισθάνθηκε ότι είχε γνωρίσει τη γυναίκα με την οποία ήθελε να μοιραστεί τη ζωή του.

«Παντρευτήκαμε 25 χρονών παιδιά. Στη Χρυσούλα ερωτεύτηκα το ότι γελούσε. Εγώ ήμουν μαγκούφης, στριμμένος, και όταν πρωτοσυναντηθήκαμε και ερωτευτήκαμε στο θέατρο, ήμασταν στον “Ιούλιο Καίσαρα”, όπου εκείνη έπαιζε ως κομπάρσα με τον Κατράκη κι εγώ έκανα έναν μάντη, σε παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο Βολανάκης και πρωταγωνιστούσε ο Κούρκουλος. Εκεί είπα: “Αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου” και έτσι προχωρήσαμε σε γάμο. Παντρευτήκαμε μετά από αρκετά χρόνια», διηγήθηκε.

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Οι στερήσεις της παιδικής ηλικίας και η υποκριτική

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, περιγράφοντας τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε και τις περιπέτειες που αντιμετώπισε η οικογένειά του. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μητέρα του, η οποία εργάστηκε ως μαγείρισσα για Γερμανούς και αργότερα εξορίστηκε λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων.

«Έμεναν στη Σκουζέ οι Γερμανοί. Η μητέρα μου είχε πάει ως μαγείρισσα εκεί. Αργότερα έγινε κομμουνίστρια και πήγε εξορίες. Μου φαίνονται πάρα πολύ μακρινά και τα διώχνω από τη μνήμη μου. Ταλαιπωρηθήκαμε. Μας είχε ο πατέρας μου και η αδελφή του», ανέφερε.

Μιλώντας για την πείνα και τις στερήσεις εκείνης της περιόδου, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την παιδική του ηλικία, όταν βρέθηκε στην πλατεία του Αγίου Μελετίου και άπλωσε το χέρι του για να του δώσουν τροφή.

«Υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχε πείνα, το έζησα. Είχα πάει στην πλατεία του Αγίου Μελετίου και εκεί είχα απλώσει το χεράκι μου, τη χούφτα μου, και μου έδωσαν σταφίδες. Πολύ φοβάμαι μήπως πέσω στην περιπέτεια αυτή του οίκτου και δεν θα το ήθελα με κανέναν τρόπο», είπε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, τέλος, στην καθοριστική σημασία που είχε η υποκριτική για την πορεία της ζωής του. Όπως εξήγησε, η εισαγωγή του στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου αποτέλεσε την αρχή μιας διαφορετικής περιόδου, έπειτα από τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας.

«Η ζωή άρχισε να γλυκαίνει όταν πήγα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.