Μέγκαν Μαρκλ: Τα γράμματα στον Κάρολο και η αποκάλυψη για τα ρατσιστικά σχόλια

Το μέλος της βασιλικής οικογένειας που έκανε ρατσιστικά σχόλια για τον γιο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, κατονομάστηκε σε μια επιστολή του 2021 από την δούκισσα προς τον βασιλιά Κάρολο.

Λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκε ότι η Μαρκλ θα απουσιάσει από τη στέψη του Καρόλου στις 6 Μαΐου, αναφέρθηκε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την «ασυνείδητη προκατάληψη» της βασιλικής οικογένειας σε ένα γράμμα προς εκείνον, ανέφερε η Telegraph την Παρασκευή.

Μια πηγή επιβεβαίωσε στην Page Six: «Ναι, υπήρχε αλληλογραφία, υπήρχαν επιστολές από τη Δούκισσα του Σάσεξ προς τον βασιλιά».

«Αλλά προχώρησε, αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια, δεν έχει να κάνει με την απόφασή της να μην παραστεί στη στέψη», τόνισε η πηγή.

Το ρεπορτάζ είναι βέβαιο ότι θα είναι εξαιρετικά ενοχλητικό για τη βασιλική οικογένεια καθώς ο Κάρολος, 74 ετών, και η βασίλισσα Καμίλα ετοιμάζονται να στεφθούν μπροστά σε όλον τον πλανήτη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα γράμματα στάλθηκαν μετά τη συνέντευξη στην Oprah Winfrey τον Μάρτιο του 2021, στην οποία η 41χρονη Μαρκλ ισχυρίστηκε ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε σχολιάσει το χρώμα του δέρματος του αγέννητου γιου της.

Τα γράμματα προσδιορίζουν το όνομα ενός ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας που φέρεται να έκανε το σχόλιο. Την ώρα της συνέντευξης, πηγές του παλατιού ενημέρωσαν ότι δεν ήταν ούτε η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Το βιβλίο του Christopher Andersen «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» κατονομάζει, στην πραγματικότητα, τον Κάρολο ως εκείνον που αμφισβήτησε τον τόνο του δέρματος του Άρτσι, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Η Telegraph είπε ότι τόσο ο Κάρολος όσο και η Μαρκλ «αναγνώρισαν ότι η παρατήρηση του ατόμου δεν έγινε με κακία».

«Το Παλάτι γνωρίζει επίσης την απογοήτευση των Σάσεξ που η αρχική αλληλογραφία μέσω email για τη στέψη δεν έκανε αναφορά στα παιδιά τους και την πιθανή εμπλοκή τους. Η παράλειψη τροφοδότησε μόνο την αίσθηση ότι η οικογένειά τους παίζει “δεύτερο ρόλο”».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην Όπρα, η Μαρκλ ισχυρίστηκε ότι είχαν γίνει «αρκετές συνομιλίες» μεταξύ του ανώνυμου μέλους της βασιλικής οικογένειας και του Δούκα σχετικά με το πώς θα ήταν ο αγέννητος γιος τους.

Κατά την προώθηση του βιβλίου του, «Spare», ο Χάρι, 38 ετών, είπε ότι ποτέ δεν κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για ρατσισμό , αλλά είπε ότι είναι ένοχοι για «ασυνείδητη προκατάληψη».

Επιπλέον, η Telegraph ανέφερε ότι η Μαρκλ εξακολουθεί να αισθάνεται ότι οι ανησυχίες που είχε ενώ ζούσε πίσω από τα τείχη του παλατιού – που την οδήγησαν σε αυτοκτονικές σκέψεις – δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.