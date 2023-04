Ο πρίγκιπας Χάρι εξοργίστηκε με τον πατέρα του – Η «βόμβα» ότι δεν είχε την πολυτέλεια να πληρώσει για την Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι «εξοργίστηκε» όταν ο βασιλιάς Κάρολος του είπε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να πληρώνει για την Μέγκαν Μαρκλ. Το βιβλίο “Our King: Charles III — The Man And The Monarch” από τονRobert Jobson, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Απριλίου, αποκαλύπτει την αντίδραση του Ουίλιαμ όταν ο Χάρι είπε ότι σχεδίαζε να παντρευτεί τη Μέγκαν.

Ο Χάρι πληγώθηκε όταν είπε στον πατέρα του ότι σχεδίαζε να παντρευτεί την ηθοποιό και δεν έλαβε την απάντηση που ίσως ήλπιζε. Το πρώτο χτύπημα ήρθε από τον Ουίλιαμ, που ήταν παρών σε αυτή τη συνάντηση. Τον ρώτησε: «Είσαι σίγουρος, Χάρολντ;». Του απάντησε ότι ήταν.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος έριξε μια “βόμβα”, λέγοντας ότι δεν είχε την πολυτέλεια να πληρώσει για την Μέγκαν στο μέλλον. Αυτό εξόργισε τον Χάρι.

Καθώς πλησίαζε η ημέρα του γάμου του Χάρι, οι προστριβές μεταξύ των αδελφών αλλά και μεταξύ της Κέιτ και της Μέγκαν δεν άργησαν να έρθουν.

Στην πραγματικότητα, όταν πέθανε η γιαγιά του, ο Χάρι είχε πολύ λίγους υποστηρικτές στην οικογένεια. Ακόμη και η Βασίλισσα, που τον φρόντιζε πάντα, τελικά κουράστηκε από τα ξεσπάσματά του. Πρώτον, είχε κουραστεί από τις ασταθείς σχέσεις μεταξύ του Χάρι και του αδελφού του, που μερικές φορές γίνονταν και παρουσία της. Τότε ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αρχίσει να επικρίνουν δημόσια τόσο τη μοναρχία όσο και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε εκείνο το σημείο, η βασίλισσα ειλικρινά συγκλονίστηκε από τη συμπεριφορά του ζευγαριού, χαρακτηρίζοντάς την ως «αρκετά τρελή». Έφτασε να πιστέψει, ωστόσο, ότι ο εγγονός της «έχασε το μυαλό του» από την αγάπη του για την γυναίκα του που «θόλωσε την κρίση του».

Παρά την απογοήτευση για το Megxit, η βασίλισσα ήλπιζε ειλικρινά ότι ο εγγονός της θα έβρισκε γαλήνη και ευτυχία ζώντας τη ζωή που είχε επιλέξει.

Ο Χάρι, από την πλευρά του, της τηλεφωνούσε τακτικά από την Καλιφόρνια. Αλλά προβλημάτισε τη βασίλισσα όταν συνέχισε να προσπαθεί να εκφράσει τα παράπονά του με κάθε ευκαιρία δημόσια αλλά και ιδιωτικά στις συζητήσεις τους. Στο τέλος, του ζήτησε να μιλήσει απευθείας στον πατέρα του. Μια πηγή είπε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα βρήκε τις κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι αρκετά δύσκολες και κουραστικές. Δεν ήθελε να ανακατευτεί στη σχέση πατέρα/γιου και τον παρότρυνε να μιλήσει στον πατέρα του».

Ούτε αυτό πέτυχε. Ο πρίγκιπας Κάρολος απλώς σταμάτησε να δέχεται τις κλήσεις του Χάρι αφού ο γιος του ζητούσε συνεχώς χρήματα. Όταν η βασίλισσα ρώτησε τον Κάρολο γιατί δεν ενέδωσε, εκείνος της είπε ότι δεν ήταν τράπεζα.

Η είδηση ​​της σχέσης του Χάρι με μια Αμερικανίδα ηθοποιό είχε δημοσιευτεί στις 31 Οκτωβρίου 2016. Η Μέγκαν Μαρκλ δεν φαινόταν ταραγμένη: την ίδια μέρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram με δύο μπανάνες. Όμως η διάθεσή της φάνηκε να αλλάζει γρήγορα. Οι φωτογραφίες της εντυπωσιακής νέας κοπέλας του πρίγκιπα ήταν ξαφνικά σε υψηλή ζήτηση και αναπόφευκτα έγινε στόχος των παπαράτσι.

«Τρομοκρατημένος» για την ασφάλειά της, ο Χάρι παραδέχτηκε αργότερα ότι φοβόταν ότι η ιστορία θα επαναληφθεί και η Μέγκαν θα υπέφερε από το ίδιο ανελέητο κυνηγητό που υπέστη η μητέρα του, κάτι που πίστευε ότι την οδήγησε στον θάνατό της.

Στις 8 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε μια επίσημη δήλωση στην οποία κάλεσε τον Τύπο και τα διαδικτυακά τρολ να σταματήσουν αυτό που αποκάλεσε το «κύμα κακοποίησης και παρενόχλησης» που απευθύνεται στη φίλη του, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπλακεί σε «νυχτερινές νομικές μάχες» για να σταματήσει τα μέσα ενημέρωσης από τη δημοσίευση δυσφημιστικών ιστοριών για τη Μέγκαν και τη σχέση τους. Δυστυχώς, δεν είχε συμβουλευτεί ούτε τον Κάρολο ούτε τον Ουίλιαμ πριν από αυτές τις κινήσεις.