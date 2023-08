Μέγκαν Μαρκλ: Η μητέρα της φωτογραφήθηκε με την Κρις Τζένερ και την Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ φωτογραφήθηκαν με την μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια, σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Page Six.

Κατά τη διάρκεια της πέμπτης ετήσιας βραδιάς του This Is About Humanity το Σάββατο, οι τρεις τους φάνηκαν να είναι ευδιάθετες ενώ πόζαραν όλες μαζί για φωτογραφίες. Δυστυχώς, η Δούκισσα του Σάσεξ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, δεν έδωσαν το παρών για να φωτογραφηθούν επίσης με το διάσημο δίδυμο μητέρας-κόρης.

Η Ντόρια, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ, εθεάθη να περνά χρόνο με τους Eva Longoria, η Jordana Brewster, ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez. Η γιαγιά του Πρίγκιπα Άρτσι και της Πριγκίπισσας Λίλιμπετ έδωσε το παρών προκειμένου να στηρίξει το This Is About Humanity, το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει τις χωρισμένες και επανενωμένες οικογένειες στα σύνορα των ΗΠΑ, παρέχοντας πόρους όπως νομικές υπηρεσίες και εξετάσεις ψυχικής ευεξίας σε μετανάστες.