Λάουρα Νάργες – Χρήστος Σαντικάι: Πότε προγραμματίζουν θρησκευτικό γάμο και βάπτιση

Η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι προγραμματίζουν τον θρησκευτικό γάμο τους μαζί με τη βάπτιση του οκτώ μηνών γιου τους για το καλοκαίρι του 2024.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Γάμο και βάπτιση μαζί προγραμματίζουν η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι. Οι δυο τους ζουν εδώ και λίγο καιρό σε ένα όμορφο γαλάζιο σύννεφο, καθώς κοιμούνται και ξυπνούν στον ρυθμό που προστάζει ο οκτώ μηνών γιος τους.

Η παρουσιάστρια φέτος γιόρτασε για πρώτη φορά την Ημέρα της Μητέρας γράφοντας συγκινημένη για τον γιο της στα social media: «Μου άλλαξες τη ζωή και εγώ αυτό δεν το αλλάζω! Σε αγαπάω με όλη μου την ψυχή!». Την ευτυχία της μοιράζεται με τον σύντροφό της, Χρ. Σαντικάι, ο οποίος, εκτός από το τραγούδι και την ερμηνεία, ασχολείται με την ενορχήστρωση και την ηχογράφηση, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές συνεργασίες με δημοφιλή ονόματα της μουσικής, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Stan, ο Πάνος Κιάμος, ο Νικηφόρος και η Eλλη Κοκκίνου.

Ο Σαντικάι τζούνιορ έχει φέρει στη Λάουρα και στον Χρήστο μια γλυκιά ισορροπία και όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για δύο εξαιρετικά τρυφερούς γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, αν και οι δυο τους είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους, τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχουν αποφασίσει του χρόνου να κάνουν τον θρησκευτικό γάμο τους μαζί με τη βάφτιση του μικρού. Και το όνομα αυτού; Αλέξανδρος, όπως είχαν αποφασίσει από την πρώτη στιγμή που έμαθαν το φύλο του μωρού. «Ξέρουμε το όνομα που θα δώσουμε στον μπέμπη μας από τον πρώτο μήνα.

Δεν θα το πούμε ακόμα, θα είναι ένα όνομα που δεν υπάρχει στην οικογένεια, αλλά είναι σημαντικό για την Ελλάδα», είχε δηλώσει τότε τη Λάουρα.

Οι δύο τους γνώριζαν ο ένας τον άλλο από την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο, ήρθαν, όμως, πιο κοντά όταν συναντήθηκαν στα τηλεοπτικά πλατό της εκπομπής «Πρωινό», όπου συμμετείχε η Λ. Νάργες. «Ο Χρήστος είχε έρθει καλεσμένος στο “Πρωινό”, τότε που ήμουν κι εγώ στην εκπομπή, αλλά η γνωριμία μας είχε ξεκινήσει από όταν είχα πάει στο “So you think you can dance”, όταν δεν ζούσα καν στην Ελλάδα». Το καλοκαίρι του 2021 επιβεβαίωσαν τη φήμη ότι είναι ζευγάρι με ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ρόδο. Από τότε είναι αχώριστοι.

Εδώ και οκτώ μήνες η ευτυχία τους έχει ολοκληρωθεί. Η Λάουρα έχει αφιερωθεί εξ ολόκληρου στην ανατροφή του γιου της και δηλώνει πανευτυχής. Πρόσφατα ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τις Σέρρες, όπου με συγκίνηση είδε τον παππού της να κρατάει στην αγκαλιά του το πρώτο του δισέγγονο.