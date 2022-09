Εορταστική επανέκδοση δίσκου αναμένεται από τις Spice Girls

Ετοιμάζεται να επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ “Spiceworld” των Spice Girls, αλλά σε πολυτελή και εορταστική έκδοση, επειδή συμπληρώνονται 25 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία το 1997. Η ανακοίνωση είναι επίσημη και προκάλεσε ενθουσιασμό στους φανς του πολύ δημοφιλούς γυναικείου συγκροτήματος.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι Spice Girls ήταν το βρετανικό κοριτσίστικο γκρουπ της pop χορευτικής μουσικής, που ιδρύθηκε το 1994 στο Λονδίνο και αποτελείτο από την Melanie Brown, γνωστή και ως Mel B, που την αποκαλούσαν “Scary Spice”, την Melanie Chisholm, γνωστή και ως Melanie C, που την αποκαλούσαν “Sporty Spice”, την Emma Bunton, που την αποκαλούσαν “Baby Spice”, την Geri Halliwell, που την αποκαλούσαν “Ginger Spice” και την Victoria Beckham, που την αποκαλούσαν “Posh Spice”.

Το συγκεκριμένο LP, το “Spiceworld” είχε πουλήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια αντίτυπα. Τώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει ξανά σε νέα επετειακή έκδοση, η οποία θα είναι και πιο πλούσια σε υλικό, αφού θα συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά επιπλέον ηχογραφημένο υλικό του συγκροτήματος που φυλάει με προσοχή η δισκογραφική τους εταιρία Virgin Records. Υλικό που θα αποτελείται από bonus tracks, B-Sides, ακυκλοφόρητες live ηχογραφήσεις από συναυλίες και δοκιμαστικά.

Το συγκρότημα σε κοινή ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η εποχή του “Spiceworld” ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστη για εκείνες, διότι ενώ είχαν ένα Νο.1 άλμπουμ, ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ερχόντουσαν σε επαφή με τους φανς τους, έβγαλαν και δεύτερο δίσκο και απέκτησαν και την δική τους ταινία. Είναι τρελό, λένε, πως πέρασαν 25 ολόκληρα χρόνια!

Η νέα πολυτελής έκδοση θα συμπεριλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες από την περιοδεία που είχαν πραγματοποιήσει στη βόρεια Αμερική τις χρονιές 1997-1998, καθώς και στην Ευρώπη και την Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης θα υπάρχει ένα ambient remix του “Viva Forever” από τον John Themis, ο οποίος ήταν συνδημιουργός στο “What Took You So Long” της Emma Bunton.

Ακόμα οι φίλοι του γκρουπ θα βρουν το δοκιμαστικό του τραγουδιού “Step To Me”, που είχε ηχογραφηθεί για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού κάποιου αναψυκτικού και τέλος ένα καταπληκτικό 15λεπτο megamix, που ονομάζεται “Spice Girls Party Mix” με τις κλασικές τους επιτυχίες!

To άλμπουμ θα βγει σε διπλό CD με βιβλιαράκι, αλλά και σε βινύλιο και σε κασέτες.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ορίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου, ενώ το ’97 η κυκλοφορία είχε γίνει την 1η Νοεμβρίου.

Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα η Mel C εξέφρασε την διαφωνία της με το σχόλιο που είχε κάνει η Geri Halliwell το 1996, λέγοντας ότι η Margaret Thatcher ήταν “η πρώτη Spice Girl”.

Ολόκληρο το tracklist της νέας επετειακής έκδοσης θα έχει ως εξής:

‘Spice Up Your Life’

‘Stop’

‘Too Much’

‘Saturday Night Divas’

‘Never Give Up On The Good Times’

‘Move Over’

‘Do It’

‘Denying’

‘Viva Forever’

‘The Lady Is A Vamp’

‘Step To Me’ (7” Mix)

‘Outer Space Girls’

‘Walk Of Life’

‘Step To Me’ (Demo Version)

‘Too Much’ (Live In Toronto, July 1998)

‘Stop’ (Live In Madrid, March 1998)

‘Move Over’ (Live In Istanbul, October 1997)

‘Spice Up Your Life’ (Live In Arnhem, March 1998)

‘Viva Forever’ (Live In Manchester, April 1998)

‘Spice Up Your Life’ (Morales Radio Mix)

‘Stop’ (Morales Remix Edit)

‘Too Much’ (SoulShock & Karlin Remix)

‘Viva Forever’ (John Themis Ambient Mix)

‘Step To Me’ (Extended Mix)

‘Spice Girls Party Mix’

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru