7 χτενίσματα που ταιριάζουν άψογα στο τριγωνικό πρόσωπο

Ιδιαίτερο και με γωνίες που γράφουν τέλεια στον φωτογραφικό φακό. Το τριγωνικό σχήμα προσώπου, ναι αυτό με το πιο μυτερό από τα συνηθισμένα πηγούνι, έχει την δική του ομορφιά που πάει πακέτο με μια έξτρα δυσκολία.

Ποια χτενίσματα θα το αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο και ποια κουρέματα το πλαισιώνουν σωστά;

Οι γυναίκες με αυτού του είδους το shape, προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν το μυτερό πηγούνι, ωστόσο κάτι τέτοιο αποτελεί, αν θέλετε την γνώμη μας, λάθος. Γιατί, οι ιδιαιτερότητες καλό είναι να αποθεώνονται και να προβάλλονται με τον πιο τέλειο τρόπο!

Μισά πάνω, μισά κάτω

Το συγκεκριμένο χτένισμα ταιριάζει άψογα στα τριγωνικά πρόσωπα, αφού τα μισά μαλλιά που σηκώνονται ψηλά σε κοτσίδα αναδεικνύουν το πάνω μέρος του προσώπου με τα μάτια να πρωταγωνιστούν, ενώ τα μισά μαλλιά που πλαισιώνουν τον λαιμό γεμίζουν κατά κάποιο τρόπο το κενό, δημιουργώντας συμμετρία. Δοκιμάστε το και θα το διαπιστώσετε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Ίσιο bob cut στο πλάι

Δοκιμάστε, επίσης, να κάνετε την χωρίστρα στο πλάι και να δώσετε έμφαση στο προφίλ του προσώπου, το οποίο όπως προ είπαμε γράφει καταπληκτικά. Γενικότερα, τα bob cuts είναι κουρέματα που πηγαίνουν γάντι στο συγκεκριμένο σχήμα προσώπου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Κυματιστό bob cut

Τρανή απόδειξή του ότι το triangle shape μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις και να αποτυπωθεί τέλεια στον φακό, είναι η ηθοποιός Reese Witherspoon. Αντιγράψτε το look της και αφήστε τα κύματα να κάνουν το θαύμα τους!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Ψηλός βρεγμένος κότσος

Κι ελαφρώς ατημέλητος. Σε αυτήν την περίπτωση γεμίστε το μέτωπο του προσώπου, χρησιμοποιώντας είτε μικρές τούφες, είτε τις φύτρες των μαλλιών και μαζέψτε τα υπόλοιπα πάνω σε έναν χαλαρό κότσο που θα κάνει το look να δείχνει chic και cool ταυτόχρονα. Do it like JLo!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Pixxie cut

Πολλές το αγάπησαν, λίγες το τόλμησαν και σε ακόμα λιγότερες πήγε! Το κούρεμα αυτό αν και edgy και πολύ δυναμικό ταιριάζει περισσότερο στα τριγωνικά πρόσωπα και σε χαρακτήρες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Μόνο για τις τολμηρές της παρέας.

Ίσιες αφέλειες

Υπόσχονται να χαρίσουν έξτρα ενδιαφέρον στο πρόσωπο και να το «στρογγυλέψουν», κάνοντάς το να δείχνει πιο γλυκό και συμμετρικό. Εμπνευστείτε από τα Parisian girls κι επιλέξτε τις δικές σας τέλειες αφέλειες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Sleek αλογοουρά με χωρίστρα στην μέση

Μπορεί να αναφέραμε ότι η χωρίστρα στο πλάι αναδεικνύει περισσότερο τα τριγωνικού σχήματος πρόσωπα, ωστόσο στην περίπτωση που σκοπεύετε να σηκώσετε τα μαλλιά σας ψηλά, προτιμήστε να την κάνετε στην μέση. Είναι το πιο φρέσκο hairstyling της εποχής και προτιμάται από σχεδόν όλα τα μοντέλα. Επομένως… γιατί όχι κι από εσάς;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ariana Grande (@arianagrande)

