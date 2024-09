Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα όπλα από τους συμμάχους του από τη Γερμανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ράμσταϊν της Γερμανίας για να παραστεί σε συνεδρίαση της ομάδας των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά τη χώρα του.

«Πρέπει να έχουμε αυτές τις ικανότητες να εξαπολύσουμε μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα όχι μόνο στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας αλλά και σε ρωσικό έδαφος, ώστε η Ρωσία να κινητοποιηθεί να επιδιώξει την ειρήνευση», τόνισε ο Ζελένσκι κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας των χωρών της ομάδας Ράμσταϊν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος παίρνει μέρος στη συνεδρίαση της ομάδας.

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μια περίοδο υψηλού κινδύνου για τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες στις αρχές Αυγούστου εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ καταλαμβάνοντας πολλές περιοχές.

Ωστόσο την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν επικεντρωμένες στην κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έναν επιμελητειακό κόμβο κρίσιμης σημασίας για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

Εξάλλου ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τις συμμαχικές του χώρες «περισσότερα όπλα» για να «απωθήσουμε τις ρωσικές δυνάμεις» από το ουκρανικό έδαφος «κυρίως στην επαρχία Ντονέτσκ» στα ανατολικά.

«Ο κόσμος διαθέτει αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να εγγυηθεί ότι ο ρωσικός τρόμος δεν θα έχει αποτέλεσμα», τόνισε ο Ζελένσκι ζητώντας από τους συμμάχους του να βοηθήσουν το Κίεβο να ενισχύσει την αντιαεροπορική του άμυνα.

Στο Ράμσταϊν ο Ζελένσκι σκοπεύει να παραστεί σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας και να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν και τον Γερμανό ομόλογό του Όσκαρ Πιστόριους. Επίσης θα έχει συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς

Από την πλευρά του ο Όστιν ανακοίνωσε σήμερα την παροχή από τις ΗΠΑ νέας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 250 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος (Τζο) Μπάιντεν θα υπογράψει ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας ύψους 250 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία που θα επιτρέψει να ενισχύσουμε τις ικανότητες ώστε να απαντήσουμε στις ανάγκες της Ουκρανίας που αλλάζουν», επεσήμανε ο Αμερικανός υπουργός.

Ο Όστιν αναφέρθηκε στην επίθεση των ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ ως απόδειξη του γεγονότος ότι η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες για να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης.

«Ο στρατός επιθετικότητας του Κρεμλίνου βρίσκεται στην άμυνα στο έδαφός του», εκτίμησε.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «η κακία του Πούτιν είναι βαθιά. Η Μόσχα συνεχίζει την επίθεσή της στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως γύρω από το Ποκρόφσκ. Ο Πούτιν επανατοποθετεί τα στρατεύματά του στο Κουρσκ και το Κρεμλίνο εξακολουθεί να βομβαρδίζει τις πόλεις της Ουκρανίας και να στοχοθετεί Ουκρανούς αμάχους. Είναι σκανδαλώδες».

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι μετά τη Γερμανία θα επισκεφθεί την Ιταλία για να πάρει μέρος σε οικονομικό φόρουμ και να έχει «διαπραγματεύσεις» με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σε μήνυμά του στο Telegram στο οποίο αναφερόταν στην επίσκεψή του στη Γερμανία, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθετε ότι «έπειτα από αυτό συνέχεια έχει η Ιταλία. Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Αμπροσέτι, συναντήσεις με εκπροσώπους ιταλικών εταιρειών. Διαπραγματεύσεις με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι».

Today, I addressed the Ramstein Contact Group. Ukraine stands firm in the face of Russian aggression. Our brigades are holding the line in the Donetsk region, in Pokrovsk and Toretsk. And the strength of our agreements must swiftly transform into the strength of our warriors. pic.twitter.com/lc149lLvEB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2024