Υποβρύχιο Titan: Συγκλονίζει η Κριστίν Νταγούντ που έχασε τον άνδρα και τον γιο της – «Το σχέδιο ήταν να πάω εγώ»

Συγκλονίζει η Κριστίν Νταγούντ, η σύζυγος του Πακιστανοβρετανού επιχειρηματία Σαχζάντα Ντάγουντ και μητέρα του 19χρονου, Σουλεμάν, που επέβαιναν στο μοιραίο υποβρύχιο «Titan» και έχασαν τη ζωή τους στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού. Η Κριστίν Νταγούντ και η κόρη της, Αλίνα, βρίσκονταν στο μητρικό σκάφος του υποβρυχίου, Polar Prince, όταν ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία λίγη ώρα αφότου καταδύθηκε το Titan στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Όπως δήλωσε η τραγική γυναίκα σε συνέντευξή της στο BBC, τόσο ο σύζυγός της, όσο και ο γιος τους ήταν ενθουσιασμένοι που επιτέλους θα έβλεπαν από κοντά το θρυλικό ναυάγιο.

Μάλιστα η γερμανική καταγωγής σύζυγος του Πακιστανού μεγιστάνα αποκάλυψε ότι αρχικά το σχέδιο ήταν να πάει η ίδια με τον σύζυγό της για να δουν τα απομεινάρια του θρυλικού «Τιτανικού» με το μοιραίο υποβρύχιο, αλλά το ταξίδι αυτό ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊου. «Μετά έκανα πίσω και άφησα να συμμετάσχει ο Σουλεμάν, επειδή το ήθελε πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κριστίν Νταγούντ.

Ανέφερε ακόμη ότι ο γιος της είχε πάρει μαζί του στο βαθυσκάφος έναν κύβο του Ρούμπικ, ελπίζοντας ότι θα έσπαγε το παγκόσμιο ρεκόρ για την επίλυσή του στο μεγαλύτερο βάθος στη θάλασσα. «Μου είπε “Θα λύσω τον κύβο του Ρούμπιν σε βάθος 3.700 μέτρα δίπλα στο ναυάγιο του Τιτανικού”».

Η Κριστίν Νταγούντ αρχικά προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, αλλά έχασε κάθε ελπίδα όταν συμπληρώθηκαν 96 ώρες από την εξαφάνιση του σκάφους, γεγονός που σήμαινε ότι είχε πιθανότατα εξαντληθεί το οξυγόνο. «Όλοι πιστεύαμε ότι απλώς θα τους δούμε να βγαίνουν ξαφνικά στην επιφάνεια. Έχασα την ελπίδα μου όταν πέρασε το όριο των 96 ωρών. Έστειλα μήνυμα στην οικογένειά μου και τους είπα ότι προετοιμάζομαι για το χειρότερο», δήλωσε η Νταγούντ στο BBC.

Αντίθετα, η 17χρονη κόρη της, Αλίνα, συνέχιζε να ελπίζει μέχρι που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του βαθυσκάφους. «Είναι μια εκπληκτική νέα γυναίκα. Πιστεύει βαθιά στην επιστήμη και έτσι ήταν βέβαιη ότι, όπως και στα ταξίδια με αεροπλάνο, τα μηχανικά στοιχεία θα λειτουργούσαν» πρόσθεσε η Κριστίν, εξηγώντας ότι κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να μην καταλάβει η κόρη της ότι είχε χάσει κάθε ελπίδα.

Christine Dawood wanted to talk to the BBC and pay tribute to the son and husband she lost. #Titan

Longer interview running on @BBCWorld on-air and online

🎥 @robtaylortv @EloiseAlanna pic.twitter.com/q1LW946xpn

— Nomia Iqbal (@NomiaIqbal) June 25, 2023