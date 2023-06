Βρετανία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Νότιγχαμ – Τρεις νεκροί στο κέντρο της πόλης, μία σύλληψη

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το κέντρο της πόλης του Νότιγχαμ στη Βρετανία και έχει αναστείλει το δίκτυο του τραμ καθώς αντιμετωπίζει ένα «σοβαρό περιστατικό».

Σύμφωνα με την Notighampost.com, 6 δρόμοι γύρω από την πόλη και τα προάστια έχουν κλείσει και τα δρομολόγια του τραμ ακυρώνονται, ενώ ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ειδικοί αξιωματικοί ντυμένοι με αλεξίσφαιρα και κράνη βρίσκονται στο σημείο.

Είναι αξιωματικοί των εθνικών υπηρεσιών (NILO) – μέρος μιας ελίτ δύναμης που δημιουργήθηκε μετά τον βομβαρδισμό του Manchester Arena.

Η εφημερίδα «Guardian» μεταδίδει πως υπάρχουν 3 νεκροί, ενώ ο δράστης συνελήφθη. Ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιγχαμσάιρ.

A man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in the city.

