Η Βόρεια Κορέα έστειλε για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες μπαλόνια με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός.

Ο υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για «αφάνταστα αισχρή και χαμερπή συμπεριφορά».

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ζήτησε από το κοινό να μην αγγίζει τα μπαλόνια και να τα αναφέρει στις αρχές.

South Korea should do this,but put non perishable food in the ballon’s https://t.co/1Is6TOarqg

