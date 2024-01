Βόρεια Κορέα: Έριξε 200 οβίδες του πυροβολικού στα ανοικτά – Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι δυο νησιών της Νότιας Κορέας

Η Σεούλ διέταξε σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δυο νησιών της Νότιας Κορέας, των Γιονπγιόνγκ και Μπανγκγιόνγκ, κοντά στη Βόρεια Κορέα, αφού ο στρατός της Πιονγκγιάνγκ άνοιξε πυρ 200 φορές με πυροβόλα προς τα ανοικτά των δυτικών ακτών, στην Κίτρινη Θάλασσα, όχι μακριά από τα διαφιλονικούμενα θαλάσσια σύνορα των δυο κρατών.

«Ο στρατός της Βόρειας Κορέας προχώρησε σε πάνω από 200 βολές από τις 09:00 ως τις 11:00 (σ.σ. τοπικές ώρες· 02:00-04:00 ώρες Ελλάδας) στις ζώνες της Τζανγκσάν-γκοτ στα βόρεια του νησιού Μπανγκγιόνγκ και στα βόρεια του νησιού Γιονπγιόνγκ», ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Στους κατοίκους των δυο νησιών κοντά στα σύνορα στην Κίτρινη Θάλασσα απευθύνθηκε σύσταση να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι αρχές στο Γιονπγιόνγκ ανέφεραν πως η εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης εκδόθηκε «προληπτικά», ενώ αυτές στο νησί Μπανγκγιόνγκ ανέφεραν πως επρόκειτο να γίνουν ναυτικά γυμνάσια σύντομα.

Αργότερα, η Σεούλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε ασκήσεις βολής με πραγματικά πυρά.

Τα θαλάσσια σύνορα των δύο κρατών έχουν μετατραπεί επανειλημμένα σε πεδίο μαχών στο παρελθόν. Η Βόρεια Κορέα δεν αναγνωρίζει τη λεγόμενη «βόρεια γραμμή διαχωρισμού», τα θαλάσσια σύνορα που χαράχτηκαν μονομερώς από την αποστολή του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποτροπής συγκρούσεων μετά τον πόλεμο της Κορέας (1950-1953).

Αντιδρώντας στις ομοβροντίες του πυροβολικού της Πιονγκγιάνγκ, η Σεούλ κατήγγειλε την «προκλητική ενέργεια», απαίτησε να τερματιστεί αμέσως και προειδοποίησε πως θα ανταποδώσει λαμβάνοντας μέτρα.

«Προειδοποιούμε αυστηρά τη Βόρεια Κορέα ότι θα φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτή την κλιμάκωση της κρίσης και απαιτούμε να σταματήσει αμέσως αυτές τις ενέργειες», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Ο στρατός μας παρακολουθεί και επιτηρεί από κοντά την κατάσταση σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Πρόκειται για το πιο σοβαρό τέτοιο επεισόδιο από το 2010, όταν η Πιονγκγιάνγκ είχε πλήξει με 170 οβίδες του πυροβολικού το νησί Γιονπγιόνγκ, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο αμάχους, στην πρώτη βορειοκορεατική επίθεση εναντίον νοτιοκορεατών πολιτών μετά τον πόλεμο της Κορέας.

#UPDATE South Korea told civilians on Yeonpyeong Island to evacuate after North Korea fired around 200 artillery shells off its west coast, Seoul’s defence ministry said Friday.

“About 200 shots were fired by North Korea (near) Yeonpyeong Island,” a defence ministry official… pic.twitter.com/wF1UnaqSBk

— AFP News Agency (@AFP) January 5, 2024