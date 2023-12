Βίντεο: Δημοφιλής YouTuber και η κοπέλα του δέχθηκαν επίθεση από τον πρώην της – Πυροβόλησε μέσα από την πόρτα

Το τρομακτικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η κοπέλα ενός δημοφιλούς YouTuber πυροβολήθηκε στο πόδι από τον βίαιο πρώην σύντροφό της στη Δυτική Βιρτζίνια την Παρασκευή. Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα.

Ο YouTuber Hunter Avallone, γνωστός για τις πολιτικές συζητήσεις με τους συντηρητικούς στο διαδίκτυο, βρισκόταν στο διαμέρισμά του στο Martinsburg με την σύντροφό του, Holle Peno, μια streamer του Twitch, όταν εμφανίστηκε ο επί 11 χρόνια πρώην της και πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χτυπώντας την Peno στο πόδι, περιέγραψε ο streamer στο instagram.

Ο Avallone, ο οποίος έχει περισσότερους από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, άρχισε να αναλύει τις στιγμές μετά τον πυροβολισμό της Peno, σημειώνοντας στα πλάνα ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον είχε προειδοποιήσει για έναν «περίεργο» άνδρα στο ακίνητο με ένα όπλο κάτω από το μπουφάν του.

Ο πρώην φίλος της Peno, που αναφέρεται ως Conrad στο βίντεο, αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε μέσα από την πόρτα του διαμερίσματος του Avallone, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το ζευγάρι είχε χωρίσει αρκετές εβδομάδες πριν, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της Peno στα social media.

«Κατέγραψα τις τελευταίες στιγμές στις οποίες κρυβόμαστε στην πίσω βεράντα», έγραψε ο Avallone δίπλα σε πλάνα που δείχνουν την Peno να δείχνει τρομοκρατημένη και να αιμορραγεί. «Μπορείτε να τον ακούσετε να πυροβολεί εναντίον της αστυνομίας πριν αυτοκτονήσει τελικά…στο δικό μου διάδρομο του διαμερίσματος γα@@το», έγραψε ο Avallone.

Ο Avallone φαίνεται να τηλεφωνεί με την αστυνομία σε ένα σημείο του βίντεο, λέγοντάς τους ότι ο ύποπτος χτυπά δυνατά την πόρτα και ότι μπορούν να ακούσουν φωνές.

Στη συνέχεια ακούγονται φωνές στο βίντεο που ουρλιάζουν: «Δείξε μου τα χέρια σου! Δείξε μου τα χέρια σου!» προτού πέσουν πολλοί πυροβολισμοί και το βίντεο τελειώσει απότομα.

«Ακόμα προσπαθώ να το επεξεργαστώ αυτό. Είμαστε σωματικά καλά, αλλά ψυχικά, αυτό θα κάνει κάποια σοβαρή ζημιά», έγραψε ο Avallone. «Η Holle ήταν καταπληκτική και ήταν απίστευτα γενναία και δυνατή σε όλη αυτή τη δοκιμασία».

Η Peno, η οποία έχει σχεδόν 17.000 ακόλουθους, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στο X την Κυριακή λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι η ψυχή μου κόπηκε στα δύο».

I have to keep reminding myself that I have to get through this, if not for me, for all of you. It’s hard. pic.twitter.com/uqNu1MZ0Zh

— 🔔Jolle🔔 (@hollepeno) December 10, 2023