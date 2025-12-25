Τρόμος στην Σουηδία: Επίθεση με μπαλτά σε ενοίκους σπιτιού – Νεκρή μία 55χρονη και ο δράστης

Σουηδοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, ενώ βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, όπου είχαν κληθεί να ερευνήσουν καταγγελία για επίθεση.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε αρχικά ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας 20-30 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού με κάποιου είδους όπλο. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα. Δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Sweden Herald, η γυναίκα είχε χτυπηθεί με μπαλτά.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

