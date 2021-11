Τρεις Πρόεδροι των ΗΠΑ που έχουν κερδίσει βραβείο Grammy

Το βραβείο Grammy ως γνωστόν είναι το αντίστοιχο βραβείο Oscar για τη μουσική βιομηχανία. Παρόλο που συνήθως οι Πρόεδροι της Αμερικής δεν ακολουθούν παράλληλα και κάποια καλλιτεχνική πορεία, υπάρχουν όμως τρεις πρώην Πρόεδροι που έχουν κερδίσει το βραβείο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Bill Clinton ήταν ο πρώτος Πρόεδρος που κέρδισε ένα βραβείο Grammy. Στην ουσία έχει κερδίσει δύο έπαθλα στη σειρά. Το πρώτο ήταν το 2003 για την αφήγηση που είχε κάνει στην αγγλική έκδοση του έργου “Prokofiev: Peter And The Wolf/Beintus: Wolf Tracks”. Το δεύτερο βραβείο Grammy για τον Clinton ήρθε την επόμενη χρονιά, το 2004, για την αυτοβιογραφία του σε audiobook, με τίτλο “My Life”, η οποία διαπραγματεύεται την πορεία ζωής του πολιτικού από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Ο Jimmy Carter, που υπηρέτησε ως ο 39ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε το πρώτο του από τα τρία βραβεία Grammy το 2006. Το βιβλίο του και το audiobook το οποίο βραβεύτηκε τότε, είχε τον τίτλο “Our Endangered Value: America’s Moral Crisis”. Ένα έργο που επικεντρωνόταν στις ηθικές αξίες και πώς αυτές επηρέαζαν σημαντικά θέματα της καθημερινής ζωής. Χρησιμοποίησε προσωπικές του εμπειρίες αλλά χριστιανικές απόψεις, για να αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Το 2015 ο Carter κερδίζει το 2ο Grammy για το άλμπουμ “A Full Life: Reflections at Ninety”, το οποίο περιείχε ιστορίες αλλά και ποιήματα. Και το 3ο βραβείο έρχεται για τον πρώην Πρόεδρο Carter το 2018 για το “Faith – A Journey For All”.

Ο Barack Obama έχει κερδίσει και αυτός δύο βραβεία Grammy. Και τα δύο είναι στην κατηγορία “Καλύτερο Άλμπουμ Προφορικού Λόγου”. Το ένα ήταν το 2005 για τις αναμνήσεις που είχε από τον πατέρα του με τίτλο “Dreams from My Father” και το άλλο το 2007, για το ακουστικό βιβλίο που λεγόταν “The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream”. Και τα δύο έπαθλα κερδήθηκαν από τον Obama, πριν εκείνος εκλεγεί Πρόεδρος της Αμερικής το 2009.