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Τραγωδία στην Κένυα με τουρίστες: Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου – BINTEO

Επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη σε συντριβή ελικοπτέρου στην κομητεία Σαμπούρου της Κένυας. Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα όταν συνετρίβη, σύμφωνα με την αστυνομία και την Luxury tour agency &Beyond

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Κένυα: Επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη από συντριβή ελικοπτέρου στην κομητεία Σαμπούρου. – Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας. – Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών &Beyond ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Κένυα, όπου επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβη στην κομητεία Σαμπούρου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τις εθνικότητες των τουριστών.

Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών της Luxury tour agency &Beyond ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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