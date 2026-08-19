Τραγωδία στην Κένυα με τουρίστες: Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου – BINTEO

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Κένυα, όπου επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβη στην κομητεία Σαμπούρου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αεροσκάφος πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η αστυνομία δεν ανέφερε τις εθνικότητες των τουριστών.

Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών της Luxury tour agency &Beyond ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.

A fatal helicopter crash occurred in the Mount Ololokwe area of ​​Samburu County, as rescue teams began dealing with the aftermath of the incident.#kenya #mountololokwe #samburucountry #kenyatrending #kenyanews pic.twitter.com/7jKqD8RwVb — Roy Nabwire (@RoyNabwire) August 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ