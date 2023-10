Το Ιράν απειλεί: Το Ισραήλ πέρασε τις «κόκκινες γραμμές» – Και άλλες πλευρές μπορεί  να περάσουν στη δράση

Ο Πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραϊσί έκρινε σήμερα ότι το Ισραήλ πέρασε «τις κόκκινες γραμμές» εντείνοντας την επίθεσή του κατά της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο «θα μπορούσε να οδηγήσει άλλες πλευρές να περάσουν στη δράση». Η Τεχεράνη υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, μετά το μακελειό επί ισραηλινού εδάφους.

Σε αντίποινα το Ισραήλ βομβαρδίζει έκτοτε αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας και πρόσφατα ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει όλους τους άλλους να περάσουν στη δράση», προειδοποίησε ο Ιρανός Πρόεδρος Ραϊσί σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023