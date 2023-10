Ισραήλ: Νέες φωτογραφίες από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις – Βίντεο από τα χτυπήματα κατά της Χαμάς

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή καθώς το Ισραήλ διευρύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να προετοιμάζονται για τη στρατιωτική εισβολή στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι φωτογραφίες δείχνουν στρατεύματα σε τανκς, να φέρουν όπλα και να παρατάσσουν πυρομαχικά. Το Σάββατο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ είπε ότι οι στόχοι του πολέμου κατά της Χαμάς «απαιτούν μια χερσαία επιχείρηση».

«Οι καλύτεροι στρατιώτες επιχειρούν τώρα στην Γάζα», είπε ο αρχηγός του Χέρζι Χαλεβί. «Για να εκθέσουμε και να καταστρέψουμε τον εχθρό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μπούμε στην περιοχή του με δύναμη», τόνισε ο Χέρζι Χαλεβί.

Χθες τόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία διεμήνυσαν ότι ο πόλεμος έχει μπει στην νέα δεύτερη φάση του. Αυτό σημαίνει, όπως φαίνεται, περισσότερες χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στην Γάζα για την εξουδετέρωση στόχων της Χαμάς.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ το πρώτο στάδιο του πολέμου είχε στόχο να καταστρέψει τις υποδομές της Χαμάς και να περιορίσει τις ικανότητες της. Γι’ αυτό το ισραηλινό πυροβολικό και μαχητικά αεροσκάφη σφυροκοπούσαν από αέρος την περιοχή.



Στο δεύτερο στάδιο του πολέμου τα ισραηλινά στρατεύματα θα επιχειρήσουν να εξαλείψουν θύλακες αντίστασης μέσα στην Γάζα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας. Έτσι αναμένεται να δούμε χερσαίες επιχειρήσεις και μάχες.

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο αφορά την εφαρμογή μίας νέας πραγματικότητας στον τομέα της ασφάλειας τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Γάζα, όπως είπε ο Γιόαβ Γκάλαντ. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό το στάδιο πιθανότατα σημαίνει ότι θα δούμε την κατάρρευση της Χαμάς και την εφαρμογή ενός ισραηλινού σχεδίου για την ασφάλεια στην περιοχή.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.

As part of the operation IDF soldiers:

🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023