Μάθιου Πέρι: Ο ρόλος του Τσάνλερ Μπινγκ και η μάχη με τον εθισμό – Τα πρώτα βήματα στο Χόλιγουντ

Ο Μάθιου Πέρι, ο αγαπημένος Τσάντλερ από “Τα Φιλαράκια”, πέθανε ξαφνικά το Σάββατο σε ηλικία 54 ετών. Δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ενώ είχε μακρά ιστορία κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ.

Μίλησε για τη μάχη που διήρκεσε δεκαετίες με τον εθισμό στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησε πέρυσι .

Ο Πέρι πήγε σε αποτοξίνωση 15 φορές και είχε υποβληθεί σε 14 χειρουργικές επεμβάσεις για να προσπαθήσει να μετριάσει τη βλάβη που προκλήθηκε στο στομάχι του λόγω της χρήσης αλκοόλ και οπιοειδών.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι παραλίγο να πεθάνει το 2018 λόγω γαστρεντερικής διάτρησης. Πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε μήνες στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε επίσης να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες.

«Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω», δήλωσε ο Μάθιου Πέρι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για το βιβλίο του πέρυσι. «Μου έβαλαν ένα πράγμα που ονομάζεται μηχάνημα ECMO, το οποίο κάνει όλη την αναπνοή για την καρδιά και τους πνεύμονές σου. Και αυτό λέγεται Hail Mary. Κανείς δεν επιζεί».

Πέρυσι, ο Πέρι ισχυρίστηκε ότι είχε ξοδέψει σχεδόν 9 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει νηφάλιος όλα αυτά τα χρόνια – και τελικά θριάμβευσε. Ο σταρ ήταν χωρίς ναρκωτικά και αλκοόλ από τον Μάιο του 2021.

«Αυτό με το οποίο εκπλήσσομαι περισσότερο είναι η ανθεκτικότητά μου», είπε στο People πέρυσι, αναφερόμενος στο βιβλίο. «Ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να αναπηδήσω από όλα αυτά τα βασανιστήρια. Θέλοντας να πω την ιστορία, παρόλο που είναι λίγο τρομακτικό να πεις όλα σου τα μυστικά σε ένα βιβλίο, δεν άφησα τίποτα απ’ έξω. Όλα είναι εκεί μέσα» σημείωσε.

Έπαιρνα 55 Vicodin την ημέρα ενώ ήμουν στα Φιλαράκια

Ο Μάθιου Πέρι ήταν ειλικρινής για τους αγώνες του με τον εθισμό, τον οποίο πάλεψε ακόμη και στο απόγειο της καριέρας του.

«Έπαιρνα 55 Vicodin την ημέρα, ήμουν στα Φιλαράκια που με παρακολουθούσαν 30 εκατομμύρια άνθρωποι—και γι’ αυτό δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή, γιατί ήμουν βάναυσα αδύνατος», είπε ο Πέρι σε μια συνέντευξη στο CBC το 2022.«Δεν παρακολούθησα την σειρά, και δεν την έχω παρακολουθήσει, γιατί θα μπορούσα να πω, “Πίνω, οπιούχα, ποτό, κοκαΐνη”», πρόσθεσε «Μπορούσα να ξεχωρίσω σεζόν με την εποχή, από την εμφάνισή μου. Γι’ αυτό δεν θέλω να το δω, γιατί αυτό βλέπω».

Μάθιου Πέρι: Η πορεία του και ο ρόλος του Τσάντλερ Μπινγκ

Ο Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1969. Κέρδισε διεθνή αναγνώριση τη δεκαετία του 1990 παίζοντας τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική κωμική σειρά Friends του NBC (1994–2004) και κέρδισε το Screen Actors Guild Award για τον ρόλο.

Η μητέρα του, Suzanne Marie Morrison είναι Καναδή δημοσιογράφος που υπηρέτησε ως γραμματέας Τύπου του Καναδού πρωθυπουργού Pierre Trudeau. Ο πατέρας του, John Bennett Perry (γεννημένος το 1941), είναι Αμερικανός ηθοποιός και πρώην μοντέλο.

Οι γονείς του χώρισαν πριν από τα πρώτα του γενέθλια και η μητέρα του παντρεύτηκε τον καναδικής καταγωγής δημοσιογράφο Keith Morrison. Μεγάλωσε από τη μητέρα του κυρίως στην Οττάβα του Οντάριο, αλλά έζησε επίσης για λίγο στο Τορόντο και το Μόντρεαλ. Εκπαιδεύτηκε τόσο στο Δημόσιο Σχολείο Rockcliffe Park, μαζί με τον μελλοντικό Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, όσο και στο Κολέγιο Ashbury. Καθώς μεγάλωνε, έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το τένις και έγινε κορυφαίος νεαρός παίκτης.

Όταν ήταν 15 ετών, ο Μάθιου Πέρι μετακόμισε από την Οτάβα στο Λος Άντζελες για να ζήσει με τον πατέρα του και ακολούθησε την υποκριτική εκεί.. Αποφοίτησε από το σχολείο Buckley στο Sherman Oaks το 1987. Ακολούθησε την αυτοσχεδιαστική κωμωδία στο LA Connection στο Sherman Oaks ενώ ήταν ακόμα στο γυμνάσιο.

Μετά την αποφοίτησή του, ο Πέρι έπαιξε τον Chazz Russell στην τηλεοπτική σειρά Second Chance. Μετά από 13 επεισόδια, το Second Chance έγινε Boys Will Be Boys , με τις πλοκές να επικεντρώνονται ξανά στις περιπέτειες του Chazz και των φίλων του.

Ο Πέρι έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη του 1988 στην ταινία A Night in the Life of Jimmy Reardon. Το 1989, εμφανίστηκε σε 3 επεισόδια στη σειρά Growing Pains, όπου υποδύθηκε τον φίλο της Carol Seaver, Sandy, ο οποίος πεθαίνει στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο Πέρι συμμετείχε ως κανονικός ηθοποιός στην κωμική σειρά του 1990 του CBS Sydney, υποδυόμενος τον μικρότερο αδερφό του χαρακτήρα της Valerie Bertinelli. Το 1991, έκανε μια guest εμφάνιση στο Beverly Hills, 90210 ως Roger Azarian. Ο Πέρι έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά του ABC Home Free , η οποία προβλήθηκε 11 επεισόδια την άνοιξη του 1993.

Στη συνέχεια ήρθαν “Τα Φιλαράκια”, όπου επιλέχτηκε ως Chandler Bing. Ήταν το νεότερο μέλος του κύριου καστ σε ηλικία 24 ετών. Μέχρι το 2002, ο Πέρι και το εξαμελές βασικό καστ έβγαζαν 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο.

Ο Πέρι πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά Studio 60 στο Sunset Strip και σε ταινίες όπως Fools Rush In , Almost Heroes , The Whole Nine Yards , The Whole Ten Yards , The Ron Clark Story και 17 Again. Το 2010, έδωσε τη φωνή του Benny στο βιντεοπαιχνίδι Fallout: New Vegas.

Ο Μάθιου Πέρι ήταν συν-δημιουργός, συν-σεναριογράφος, εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς του ABC Mr. Sunshine, η οποία έγινε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2011 . Αργότερα ο ηθοποιός συν-ανάπτυξε και πρωταγωνίστησε σε μια αναβίωση της κωμικής σειράς του CBS The Odd Couple που υποδύθηκε τον Oscar Madison από το 2015 έως το 2017.

Ο εθισμός και η ταραχώδης προσωπική ζωή

Η προσωπική του ζωή ήταν ταραχώδης. Είχε σχέση με την Yasmine Bleeth το 1995, με την Julia Roberts από το 1995 έως το 1996 και την Lizzy Caplan από το 2006 έως το 2012. Τον Νοέμβριο του 2020, ο Πέρι αρραβωνιάστηκε τη λογοτεχνική μάνατζερ Μόλι Χούρβιτς. Το ζευγάρι διέλυσε τον αρραβώνα του το 2021.

Ο Μάθιου Πέρι εθίστηκε στο Vicodin μετά από ένα ατύχημα με τζετ σκι το 1997 και ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης 28 ημερών εκείνη τη χρονιά. Το βάρος του άλλαξε τα επόμενα χρόνια, πέφτοντας στα 66 κιλά λόγω παγκρεατίτιδας. Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης τον Φεβρουάριο του 2001 για έναν εθισμό στο Vicodin, τη μεθαδόνη, τις αμφεταμίνες και το αλκοόλ.

Κατά τα γυρίσματα του Serving Sara στο Τέξας, ο έντονος πόνος στο στομάχι έστειλε τον Πέρι στο νοσοκομείο Daniel Freeman της Marina del Rey. Αργότερα υπολόγισε ότι είχε ξοδέψει 9 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει νηφάλιος. Αποκάλυψε ότι λόγω των προβλημάτων εθισμού του, δεν θυμόταν τρία χρόνια από τον χρόνο που έπαιζε στο Friends, μεταξύ της τρίτης και της έκτης σεζόν.

Το 2011, ο Μάθιου Πέρι άσκησε πιέσεις στο Κογκρέσο ως εκπρόσωπος διασημοτήτων για την Εθνική Ένωση Επαγγελματιών Δικαστηρίων Ναρκωτικών για την υποστήριξη της χρηματοδότησης για τα δικαστήρια ναρκωτικών. Έλαβε το βραβείο Champion of Recovery τον Μάιο του 2013 από το Γραφείο Εθνικής Πολιτικής Ελέγχου Ναρκωτικών του Λευκού Οίκου για το άνοιγμα του Perry House, ενός κέντρου απεξάρτησης στην πρώην έπαυλή του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια .