Γάζα: Μετακινηθείτε νότια,προχωράμε στην επόμενη φάση του πολέμου – Το μήνυμα του ισραηλινού στρατού στους αμάχους

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τους αμάχους στη Γάζα να μετακινηθούν σε περιοχές στα νότια έστειλε ο Ισραηλινός στρατός, την ώρα που οι χερσαίες επιχειρήσεις επεκτείνονται.

Συγκεκριμένα, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IDF το πρωί της Κυριακής τόνισε: «Οι άμαχοι στη βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας θα πρέπει προσωρινά να μετακινηθούν νότια της Γάζας σε μια ασφαλέστερη περιοχή».

«Αύριο οι ανθρωπιστικές προσπάθειες προς τη Γάζα, με επικεφαλής την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επεκταθούν», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο Χαγκάρι, χωρίς να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023