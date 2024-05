Ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ευρώπη

Τεράστια αύξηση στα κρούσματα κοκκύτη σημειώθηκαν το 2023 και τους τρεις πρώτους μήνες του 2024, στις χώρες της Ευρώπης, με δεκαπλάσιο αριθμό περιπτώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Συνολικά σχεδόν 60.000 κρούσματα κοκκύτη αναφέρθηκαν στις χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τον Ιανουάριο του 2023 ως τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (08/05), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Το ίδιο διάστημα έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι από την ασθένεια – 11 παιδιά και 8 ηλικιωμένοι–, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

