Φρικτό δυστύχημα σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου – Αθλητής έκοψε τον λαιμό του όταν έπεσε στα παγοπέδιλα αντιπάλου

Φρικτό θάνατο βρήκε ο αθλητής του χόκεϊ επί πάγου, Άνταμ Τζόνσον μετά τον τραυματισμό του κατά τον αγώνα της Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς. Ο 29χρονος έπεσε πάνω στα παγοπέδιλα του αντιπάλου του με αποτέλεσμα να κόψει τον λαιμό του.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν τρομακτικές. Ο Τζόνσον προσπάθησε να σηκωθεί με αποτέλεσμα να γεμίζει με αίματα το παγοδρόμιο. Συναθλητές, αντίπαλοι και φίλαθλοι παρακολουθούσαν με «κομμένη την ανάσα».

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

Μέσα στον πανικό που επικράτησε στο γήπεδο, οι γιατροί έτρεξαν στον Άγγλο φόργουορντ, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν και μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

