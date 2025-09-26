Θανατηφόρο τροχαίο στο Περού: Μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα, στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, «συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τρεις Βολιβιανοί.

Όπως μετέδωσαν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, στο μίνι βαν επέβαιναν μέλη μουσικής μπάντας, τα οποία είχαν προορισμό την πόλη Κανταράβε, στην περιφέρεια Τάκνα, όπου θα συμμετείχαν σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής γιορτής. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Περού. Στην πλειονότητά τους συνδέονται με υπερβολική ταχύτητα, την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, την έλλειψη σήμανσης αλλά και την ατιμωρησία των παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνο το 2024, σύμφωνα με την αστυνομία, καταγράφηκαν 3.173 θάνατοι σε τροχαία σε όλη τη χώρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP