Συρία: Αεροπορική ισραηλινή επιδρομή σε προάστια της Δαμασκού – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Πλήγματα εναντίον διαφόρων τομέων σε προάστια της Δαμασκού εξαπέλυσε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 23:05 (…) ο ισραηλινός εχθρός προχώρησε σε αεροπορική επίθεση (…) βάζοντας στο στόχαστρο διάφορα σημεία στα περίχωρα της Δαμασκού», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή του στα σώματα ασφαλείας.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας κατέστρεψε πυραύλους, ενώ άλλοι προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές», συνέχισε η πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε σειρά εκρήξεων, περισσότερων από ό,τι συνήθως, σε προάστια της συριακής πρωτεύουσας.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές.

Το Ισραήλ σπανίως τοποθετείται δημόσια για τις επιχειρήσεις που διεξάγει στη Συρία, όπου λέει πως θέλει να εμποδίσει το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να αποκτήσει ερείσματα, κυρίως μέσω συμμάχων του όπως ο στρατιωτικός βραχίονας του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη συριακή επικράτεια πολλαπλασιάστηκαν μετά το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, την πιο αιματηρή από καταβολής κράτους το 1948.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα πλήγματα που έγιναν τη νύχτα είχαν στόχο «εγκαταστάσεις της Χεζμπολά» στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ και κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Αν και δεν σχολίασε τα πλήγματα σε προάστια της Δαμασκού, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, έκανε λόγο χθες Κυριακή για πυρά από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Τόνισε πως δυνάμεις του τα «ανταπέδωσαν», βάζοντας στο στόχαστρο τομέα «από όπου προήλθαν», συμπληρώνοντας πως «νωρίτερα, πλήξαμε πυρήνα τρομοκρατών της Χεζμπολά».

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί μετέβη χθες στην περιοχή των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, μέτωπο όπου η κατάσταση εκτραχύνθηκε την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου με τη Χαμάς.

Για να αποκατασταθεί «η ηρεμία και η ασφάλεια», το Ισραήλ θα «προκαλέσει ζημιές, θα προχωρήσει σε ενέργειες αποτροπής, θα σκοτώσει μέλη της Χεζμπολά και θα επιδείξει την υπεροχή του, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε πλήγματα ή σε πόλεμο», διεμήνυσε, σύμφωνα με το επιτελείο.

Τρεις μαχητές της Χεζμπολά και Σύρος σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε πλήγμα ισραηλινού UAV εναντίον οχήματος στο οποίο επέβαιναν στη νότια Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Israeli airstrikes and damage reported in the area of Sayyida Zaynab, Syria, about an hour ago. pic.twitter.com/1Y3mepN5UF

— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 10, 2023