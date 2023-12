Σουδάν: Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του Ερυθρού Σταυρού – 2 νεκροί και 7 τραυματίες

Ανθρωπιστική οχηματοπομπή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) έγινε χθες Κυριακή (10/12) στόχος φονικής επίθεσης στο Χαρτούμ, με απολογισμό δυο νεκρούς και επτά τραυματίες, ανακοίνωσε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας.

Η οχηματοπομπή, αποτελούμενη από τρία αυτοκίνητα και τρία λεωφορεία της ΔΕΕΣ, όλα τους με τα διακριτικά της, ετοιμαζόταν να απομακρύνει εσπευσμένα πάνω από 100 άμαχους από την πρωτεύουσα του Σουδάν και να τους μεταφέρει στην πόλη Ουάντ Μαντάνι όταν έγινε στόχος επίθεσης, εξήγησε η οργάνωση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η επίθεση διαπράχθηκε στη συνοικία Ας Σατζάρα.

Οι επτά τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΕΣ, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη κι αισθανόμαστε θλίψη», είπε ο Πιερ Ντορμπ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στο Σουδάν.

«Η αποστολή μας (…) ήταν να πάμε αυτούς τους αμάχους σε ασφαλή τοποθεσία. Αντί γι’ αυτό, χάθηκαν ζωές με τραγικό τρόπο. Συλλυπούμαι με όλη μου την καρδιά τους συγγενείς των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και ελπίζουμε (…) οι τραυματίες να αναρρώσουν πλήρως», πρόσθεσε.

The ICRC is shocked and appalled by a deliberate attack on its humanitarian convoy in Khartoum (Sudan) on Sunday.

— ICRC (@ICRC) December 10, 2023