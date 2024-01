Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη Βραζιλία – Νεκροί και οι 7 επιβαίνοντες

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στην Βραζιλία όταν το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Μίνας Ζεράις, στο νοτιοανατολικό τμήμα της γιγαντιαίας χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, που είχε αναχωρήσει από την Καμπίνας στη Σαν Πάουλου, συνετρίβη αφού κομματιάστηκε εν μέσω πτήσης περί τις 10:30 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 15:30 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ιταπέβα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το πυροσβεστικό σώμα της Μίνας Ζεράις.

«Επτά άνθρωποι (που επέβαιναν στο αεροπλάνο) βρέθηκαν νεκροί», σύμφωνα με την πυροσβεστική, που αρχικά ανέφερε πως είχαν εντοπιστεί τρία πτώματα στα συντρίμμια.

Κάτοικοι τράβηξαν οπτικό υλικό που εικονίζει το κουφάρι του αεροπλάνου λίγη μετά την πτώση του σε λόφο καλυμμένο από δέντρα και άλλη βλάστηση, που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε ΜΜΕ.

