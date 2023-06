Συναγερμός στην Μολδαβία: Αναφορές για πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Ένας ξένος υπήκοος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες Ρώσος, πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου στην Μολδαβία, σήμερα, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο Κισινάου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Ευρώπης. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, αλλά η αστυνομία είπε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν και θα επανέλθει σύντομα η κανονική λειτουργία του αερολιμένα.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ξένος υπήκοος που έφθασε στο Κισινάου, είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

❗️ The Ministry of Internal Affairs reports that two people were killed in a shooting at #Chisinau airport. pic.twitter.com/qhDdhiJXVd

According to preliminary information, the shooter at the Chisinau airport is a citizen of the Russian Federation , – local media.

Shots are heard at the Chisinau airport, passengers are being evacuated from the building, – local media.

▪️The Turk, who was not allowed to enter… pic.twitter.com/0tPLo3e3e8

— Feher_Junior (@Feher_Junior) June 30, 2023