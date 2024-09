Ισραήλ: Ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ – Υποχωρεί στα νότια σύνορα ο στρατός του Λιβάνου

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε».

State Dept. Spokesperson Matthew Miller @StateDeptSpox confirms Israel has informed U.S. officials a “limited ground invasion” into Lebanon is imminent. pic.twitter.com/qjfaKTaTfN

