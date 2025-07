Ρωσία: Μαχητικό Su-34 συνετρίβη στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ – Η επιχείρηση διάσωσης των δύο πιλότων

Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Ρωσία, στην περιοχή του Βόλγα, στο Νίζνι Νόβγκοροντ. Το αεροσκάφος Su-34 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα προσγείωσης το οποίο υπέστη βλάβη.

Στη συνέχεια το πλήρωμα οδήγησε το μαχητικό αεροσκάφος σε μια ακατοίκητη περιοχή ενώ οι πιλότοι έθεσαν σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα εκτίναξης. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι, ενώ το υπουργείο άμυνας ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές επί του εδάφους.

🚨🚨 Su-34 before crash with visible landing gear malfunction. 🚨🚨 Pilot attempted to land without fully deployed landing gear. Navigator did not survive. https://t.co/jBwOg4rlo7 pic.twitter.com/r0iPJ9mMKo

Το Sukhoi Su-34 είναι ένα σύγχρονο διθέσιο μαχητικό βομβαρδιστικό. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το έθεσαν σε υπηρεσία πριν από 10 και πλέον χρόνια.

Το Su-34 μπορεί να μεταφέρει πυραύλους κρουζ και να ρίχνει βόμβες ολίσθησης. Αυτό το καθιστά σημαντικό στοιχείο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μόλις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έγινε γνωστό ότι η Ουκρανία κατάφερε να καταστρέψει δύο τέτοια μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο.

Μετά την συντριβή του βομβαρδιστικού οι ρωσικές αρχές διέταξαν επιχείρηση έρευνας διάσωσης, ειδικά για τον έναν από τους δύο πιλότους ο οποίος δεν εντοπίστηκε αμέσως.

Russia’s MoD has now clarified it was an Su-34 which crashed in Nizhny Novgorod region this afternoon, not Su-27 as originally reported.

Landing gear on the training flight failed, so pilots took the plane to a forest and ejected.

Helicopters still search for the second flyer. pic.twitter.com/ITpppIRdo9

— Tim White (@TWMCLtd) July 1, 2025