Ρωσία: Η στιγμή της κατάρριψης των drone πάνω από το Κρεμλίνο – «Δεν έχουμε σχέση» λέει η Ουκρανία

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ρωσία, και δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο, έδωσε στην δημοσιότητα η Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι είναι από την κατάρριψη των δύο drone με τα οποία η Ουκρανία επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Πούτιν, ωστόσο το Κίεβο διαψεύδει ότι εμπλέκεται σε τέτοια επίθεση.

Η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία έκανε επίθεση με drone κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου. Το βίντεο αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο στην απέναντι όχθη του ποταμού Μόσχοβα και δημοσιεύθηκε από ρωσικά μέσα περιλαμβανομένου του Telegram και του ενημερωτικού μέσου του ρωσικού στρατού Zvezda. Το Κρεμλίνο πάντως ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα διεξαχθεί στην Μόσχα παρά το περιστατικό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Η Μόσχα πλέον κατηγορεί ευθέως το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν και καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια». Η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

Την νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, «δύο drone που στόχευαν το Κρεμλίνο εξουδετερώθηκαν χάρη στην χρησιμοποίηση των συστημάτων ραντάρ», ανακοίνωσε η ρωσική προεδρία.«Θεωρούμε τις ενέργειες αυτές τρομοκρατική απόπειρα και επίθεση κατά της ζωής του προέδρου» Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο διευκρινίζοντας ότι ο Πούτιν δεν τραυματίσθηκε και δεν υπάρχουν υλικές ζημίες στο Κρεμλίνο.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι αυτήν την στιγμή ο ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας.

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, τόνισε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

— (((Tendar))) (@Tendar) May 3, 2023