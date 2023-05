Ρωσία: Τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία – Για εκρηκτικό μηχανισμό κάνουν λόγο οι Ρώσοι

Τρένο εκτροχιάστηκε στην Ρωσία και συγκεκριμένα σε περιφέρεια κοντά στην Ουκρανία χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εκτροχιασμός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας προκλήθηκε από «εκρηκτικό μηχανισμό».

«Εξερράγη ένας άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός τρένου εμπορευμάτων. Δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το περιστατικό σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στην πόλη του Μπριάνσκ και την πόλη Ουνέτσα.

«Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου. Η κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής έχει διακοπεί», πρόσθεσε ο Μπόγκομαζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, το σημείο του εκτροχιασμού απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή της, η δημόσια εταιρεία των ρωσικών σιδηροδρόμων εξήγησε ότι η μηχανή του τρένου έπιασε φωτιά μετά τον εκτροχιασμό της. «Μονάδες πυροσβεστών βρίσκονται επιτόπου», διευκρίνισε η εταιρεία.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης πως, εκτός από τη μηχανή του τρένου, έχουν εκτροχιαστεί επτά βαγόνια. Προς το παρόν δεν κάνει λόγο για παρουσία εκρηκτικών και αναφέρει απλώς ότι το επεισόδιο προκλήθηκε «από την επέμβαση εξωτερικών προσώπων».

In Russia’s Bryansk region, a freight train has partially gone off the rails because an improvised explosive device detonated.

Video: Telegram channel 112https://t.co/qTFmvq9aua pic.twitter.com/MRFwuMJeYS

