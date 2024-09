Η Ρωσία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο πυρηνικό της δόγμα ως απάντηση στις ενέργειες της Δύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Αν και ο Ριαμπκόφ δεν αποκάλυψε τις ακριβείς αλλαγές που θα γίνουν, επιβεβαίωσε ότι το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση των ενεργειών της Δύσης κατά της Ρωσίας.

Το ισχύον πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, το οποίο καθορίστηκε με διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το 2020, επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης ή συμβατικής επίθεσης που απειλεί την ύπαρξη του κράτους. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Δύση ότι χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως μέσο για να διεξάγει πόλεμο εναντίον της, και έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν για πιθανές αλλαγές στο δόγμα της.

Russia will change its nuclear doctrine.

Their Deputy Foreign Minister, Sergei Ryabkov, stated that the reforms were in response to the West’s activities in support of Ukraine.

“The work is at an advanced stage, and there is a clear intent to make corrections.”

Russia’s… pic.twitter.com/ebx4umWOak

