Πόλεμος στο Ισραήλ: Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ – «Ολικός αποκλεισμός» της Λωρίδας της Γάζας

Σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες ήχησαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ και γρήγορα ακολούθησαν αρκετές εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στην πόλη. Ο πόλεμος στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς κλιμακώνεται και αρχίζει η πολιορκία της Γάζας.

Οι σειρήνες ήχησαν γύρω στο μεσημέρι (12:00 ώρα Ελλάδος).

Οι σειρήνες αυτές είχαν ακουστεί στην παλιά πόλη το Σάββατο, την πρώτη ημέρα της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, και ρουκέτες είχαν τότε αναχαιτιστεί από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα. Χθες δεν ακούστηκαν σειρήνες.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακτήσει τον έλεγχο των χωριών στη μεθόριο με την Λωρίδα της Γάζας όπου είχαν διεισδύσει μαχητές της Χαμάς, όμως συνεχίζονται κάποιες μεμονωμένες συγκρούσεις καθώς Παλαιστίνιοι ένοπλοι παραμένουν ενεργοί, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια το Ισραήλ κλιμακώνει τα μέτρα κατά της ελεγχόμενης από τη Χαμάς Λωρίδας της Γάζας σε «συνολικό αποκλεισμό», συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της εισαγωγής τροφίμων και καυσίμων, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας υπουργός Γιοάβ Γκαλάντ κάνοντας λόγο για μάχη κατά «θηριωδών ανθρώπων».

Εξάλλου σύμφωνα με τον υποναύαρχο Ντανιέλ Χαγκάρι, το Ισραήλ έχει καλέσει 300.000 εφέδρους, αριθμό ρεκόρ, και «προχωρά στην επίθεση».

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ, το Σάββατο, ισραηλινά αεροσκάφη βομβαρδίζουν στόχους στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο μεθοριακών χωριών και πόλεων στις οποίες είχαν διεισδύσει Παλαιστίνιοι ένοπλοι.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι ο στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο σε αυτές τις περιοχές, αν και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμη μεμονωμένες συγκρούσεις καθώς κάποιοι ένοπλοι παραμένουν ενεργοί.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες σε όλες τις κοινότητες και εκκαθαρίζουμε την περιοχή», εξήγησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

⚡️ Israel has mobilized 300,000 reservists in the last 48 hours.

Israeli military says its focus is now on the “complete destruction of Hamas.”

We are moving to the attack phase: IDF pic.twitter.com/3FZcSpNdDg

