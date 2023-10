ΗΠΑ: 25χρονη με «Αλλεργία στο νερό» περιγράφει τη ζωή της

Η Τέσσα Χάνσεν-Σμιθ από το Φρέσνο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχει μία σπάνια πάθηση η οποία ονομάζεται “Aquagenic Urticaria”, που σημαίνει ότι είναι αλλεργική στο νερό. Την ιστορία της έκανε γνωστή το “ABC7 News”.

Η νεαρή γυναίκα εμφάνισε την «αλλεργία στο νερό» όταν ήταν περίπου 8 ετών, και με τα χρόνια επιδεινώθηκε. «Έβγαινα από το ντους και ήταν κόκκινο όλο το σώμα μου και το τριχωτό της κεφαλής μου αιμορραγούσε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να πετάξουμε τα σαμπουάν, τα conditioner και τα σαπούνια που χρησιμοποιούσα» ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο “ABC7 News”.

Η Τέσσα ως μικρό κορίτσι, έπαιζε, κολυμπούσε, έκανε μπάνιο και έπινε πολύ νερό όπως κάθε άλλο παιδί μέχρι που άρχισε να εμφανίζει μυστηριώδη συμπτώματα. Τώρα, το νερό της προκαλεί φαγούρα, εξανθήματα και κνίδωση στο δέρμα της. Αν πιει νερό μπορεί να αισθανθεί κάψιμο στο λαιμό και το σώμα της. Έτσι, πίνει κυρίως γάλα επειδή η περιεκτικότητα σε νερό ρυθμίζεται από πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα.

Τελικά την απάντηση στο τι έχει, έπειτα από πολυετείς εξετάσεις από γιατρούς, την έδωσε ο πιο κοντινός γιατρός της, η μητέρα της. «Αισθάνομαι λίγο ένοχη ως μαμά που δεν είχα δει πότε όταν έβγαινε από το ντους ότι είχε κνίδωση για να καταλάβω πολύ νωρίτερα ότι υπήρχε θέμα με το νερό», είπε η Δρ Κάρεν Χάνσεν-Σμιθ, η μαμά της Τέσσα.

Ως οικογενειακή γιατρός, η μαμά της Τέσσα έχει δει πολλές σπάνιες ασθένειες, αλλά το να βλέπει την κόρη της να υποφέρει από μία τέτοια είναι ακόμη πιο δύσκολο. Η Δρ Κάρεν Χάνσεν-Σμιθ δηλώνει πως είναι αποκαρδιωτικό να βλέπει την 25χρονη κόρη της να μην ζει τη ζωή που θα ήθελε να ζήσει.

Ωστόσο, η θετική οπτική της Τέσσα, την οποία πιστώνει στην στήριξη που έχει λάβει από την οικογένεια και τους φίλους της, είναι ακλόνητη. «Το να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε πιστεύουν και σε βοηθούν, κάνει σοβαρά όλη τη διαφορά», εξηγεί η 25χρονη.

Το νερό όμως δεν είναι το μόνο που την πονάει, αλλά και ο σκεπτικισμός των ανθρώπων. Η Τέσσα εξομολογείται πως: «Όταν έλεγα στους ανθρώπους για αυτό στο κολέγιο για την ασθένειά μου, θα είχα κόσμο που σκόπιμα θα προσπαθούσαν να μου ρίξουν νερό ή να μου πετούν παγάκια».

Όμως εκείνη ευδοκίμησε στο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έκανε δύο δουλειές, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά στη συνέχεια η υγεία της άρχισε να παρακμάζει και όταν ήρθε η πανδημία, η κολεγιακή ζωή έγινε επικίνδυνη για εκείνη αφού είχε ήδη ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι, μετακόμισε πίσω στο σπίτι της.

Η Τέσσα κάνει βόλτες, αλλά πρέπει να αποφεύγει να ιδρώνει πολύ, γι’ αυτό περνάει πολλές από τις μέρες της σε κλειστό χώρο κάνοντας πράγματα που αγαπά, όπως το να ασχολείται με την τέχνη, να παίζει με τις γάτες της και να διαβάζει.

Η κατάσταση της υγείας της όμως πήρε μία δραματική τροπή. Η Τέσσα πέρασε 12 ημέρες στο Κοινοτικό Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο αφού αφυδατώθηκε τόσο πολύ που ανέπτυξε ισχαιμική κολίτιδα, κατά την οποία η ροή του αίματος εμποδίζεται στο παχύ έντερο. Η κοπέλα εξακολουθεί να αναρρώνει.

Αντί να κλειστεί στον εαυτό της μετά από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, η Τέσσα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τα όσα βιώνει για να βοηθήσει και άλλο κόσμο που αντιμετωπίζει σπάνιες και συχνά παρεξηγημένες ασθένειες. Η ιστορία της έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να χρησιμοποιεί τη σελίδα της στο Instagram “Living Waterless” για να συνδεθεί και με άλλους ανθρώπους με σπάνιες ασθένειες, προσφέροντας κατανόηση και υποστήριξη.

