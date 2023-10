Πόλεμος στο Ισραήλ: Γυναίκα στρατιώτης αναγκάζει μέλη της Χαμάς να γδυθούν υπό την απειλή όπλου – ΒΙΝΤΕΟ

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε η οργάνωση Χαμάς το Σάββατο στο Ισραήλ, σηματοδοτούν την μεγαλύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραηλινών και Παλαιστινίων τα τελευταία 50 χρόνια. Τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα το βράδυ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας του θύλακα. Επίσης, σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε αντίποινα για την εισβολή της Χαμάς στο νότιο τμήμα του, ενώ οι μάχες συνεχίζονται εντός του ισραηλινού εδάφους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ισραηλινής στρατιώτη η οποία υπό την απειλή του όπλου της αναγκάζει δύο Παλαιστίνιους να γδυθούν, για να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν επάνω τους εκρηκτικά. Κάνει την ενέργεια για να προχωρήσει στην συνέχεια στην σύλληψή τους.

A female Israeli soldier forces 2 Hamas terrorists to take off their clothes to make sure they aren’t carrying explosives on them before they can arrested pic.twitter.com/ffbAZcznEi

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023