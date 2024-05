Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Tιμητική έκθεση στο MADDOX Private Members Club-Naples στις ΗΠΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαΐου, τα εγκαίνια της έκθεσης της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη στην γκαλερί Things I like by Catherine, της Catherine Ehrenberger και στις 4 Μαΐου στο MADDOX – Private Members Club in Naples. Με την ευκαιρία του 6ου φετινού grand prix για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 στο Μαϊάμι, έλαβε χώρα αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στην γνωστή ζωγράφο για την μελέτη της πάνω στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της F1 και των exotic cars.

Στις 7 Μαΐου, ο Δήμαρχος του Fort Mayers της Florida, Kevin B. Anderson και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Liston Bochette, μέλος της IOC και καλλιτέχνης, απένειμαν τιμητική διάκριση στη ζωγράφο «για την προσφορά της στην ανθρωπότητα μέσω των τεχνών». Μετά την προσφώνησή τους, η ζωγράφος ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Fort Mayers στην Florida για την μεγάλη τιμή που της έγινε, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της τέχνης και του πολιτισμού, προβάλλοντας την ιδέα του ολυμπισμού και τα ολυμπιακά ιδεώδη της Ελλάδας, όπου ο πολιτισμός και ο αθλητισμός συνυπάρχουν ως ιδέα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Οι τελευταίες δημιουργίες της ζωγράφου πρόσφεραν μία μοναδική εμπειρία στους παρευρισκόμενους να βιώσουν τα ίδια συναισθήματα ενθουσιασμού και αδρεναλίνης όπως αυτά που βιώνουν κατά τη διάρκεια ενός grand prix F1. Δυναμικές αποτυπώσεις αυτοκινήτων αγώνων ταχύτητας που πατούν το γκάζι δυνατά, εκκινήσεις και τερματισμοί, έδωσαν μία ζωντανή εικόνα μέσα στην αίθουσα της γκαλερί και μετέφεραν όλους στον κόσμο των σπορ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε την έκθεση της Μίνας στην γκαλερί μας -Things I Like by Catherine- στην καρδιά της πόλης των τεχνών, Naples. Το ταλέντο και το πάθος της Μίνας διαγράφεται και λάμπει μέσα από κάθε πινελιά στα έργα της και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τη θαυμάσια δουλειά της με όλους εδώ στην περιοχή της νοτιοδυτικής Φλόριντα» είπε η ιδιοκτήτρια της γκαλερί κ.Catherine Ehrenberger.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων και για τις επόμενες ημέρες, η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη είχε συναντήσεις με τους επισκέπτες της έκθεσης σχετικά με τα έργα της, την πηγή της έμπνευσής της, την τεχνική της και την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε ένα.

Οι παρουσίες στην έκθεση ήταν πολλές και σημαντικές από τον χώρο των τεχνών, του κινηματογράφου, του NBC, του επιχειρηματικού κόσμου της Florida.

Καταξιωμένοι συνάδελφοί της όπως ο ζωγράφος Stephen Mancini, ο σημαντικός κολομβιανός γλύπτης environmentalist Tiite Baquero, ο γνωστός ζωγράφος Paul Arsenault, η καλλιτέχνης ζωγράφος και φίλη της Stacie Lynn Krupa, η Amanda Jaron, ο Mark J Hunt, Michelle Tricca, Beth Carter Bell.

Ο John Biffar, σκηνοθέτης και κάτοχος 5 βραβείων EMMY, ο Liston Bochette, Αντιδήμαρχος-Ολυμπιονίκης-Μέλος της IOC και καλλιτέχνης, η Kathy Casper, manager της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη στην Αμερική, ο γνωστός καθηγητής από το Σικάγο Prof. MD Chad με την σύζυγό του Marylin Prodromos και τις υψίφωνες της όπερας κόρες τους M.Prodromos και Lexi Prodromos, η Margriet De Schutter, ολυμπιονίκης χειμερινού σκι και μέλος FICTS και πολλοί άλλοι.