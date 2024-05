Σλοβακικά ΜΜΕ: 71χρονος ποιητής ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού – «Ρόμπο έλα εδώ» φώναζε

Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο συνελήφθη ένας άνδρας.

Σε φωτογραφίες από το σημείο φαίνονται οι αστυνομικοί να συλλαμβάνουν έναν άνδρα με τζιν και πουκάμισο.

‼️ Robert Fico will be taken by helicopter to a hospital in Bratislava’s Kramare district, Slovak media report

According to TV Joj, Fico was assassinated by a 71-year-old man from Levice. He was detained by the police.

Slovak publication DennikN spoke to people who were near… pic.twitter.com/Xh9HZvnkjf

