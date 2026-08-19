Οικογενειακή τραγωδία στη Βρετανία: Μπήκαν για μπάνιο στη θάλασσα και πνίγηκαν – 3 νεκροί, δίχτυα ψαρέματος η πιθανή αιτία

Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Σόρχαμ της Βρετανίας, όπου τρία μέλη της ίδιας οικογένειας -ένας άνδρας, μια γυναίκα και μια έφηβη- πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν στη θάλασσα. Ένα μικρότερο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τα αλιευτικά δίχτυα να θεωρούνται η πιθανή αιτία του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

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Διεθνή Νέα

Βρετανία παραλία πνίγηκαν δίχτυα
Πηγή: Daily Mail
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ανείπτωση οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Σόρχαμ της Βρετανίας, με έναν άνδρα, μια γυναίκα και μια έφηβη να χάνουν τη ζωή τους, ενώ ένα μικρότερο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας μπλέχτηκε σε αλιευτικά δίχτυα ενώ κολυμπούσε.
  • Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, οχήματα εκτάκτου ανάγκης και ελικόπτερα, ενώ η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ για την τραγωδία.

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Μια ανείπτωση οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Σόρχαμ της Βρετανίας, όταν μια βουτιά στη θάλασσα είχε μοιραία κατάληξη.

Ένας άνδρας, μια γυναίκα και μια έφηβη έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα μικρότερο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας μπλέχτηκε σε αλιευτικά δίχτυα ενώ κολυμπούσε.

Το ατύχημα και η τεράστια κινητοποίηση

Όλα συνέβησαν γύρω στις 3:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) χθες Τρίτη, στη θαλάσσια περιοχή Shoreham-by-Sea στο Δυτικό Σάσεξ.


Αυτόπτες μάρτυρες και τοπικοί αλιείς ανέφεραν ότι είδαν τέσσερα άτομα να παλεύουν με τα κύματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ασταθείς.

«Ένας από τους ντόπιους ψαράδες είπε ότι ήταν δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Ένα από τα παιδιά φαίνεται πως πιάστηκε σε αλιευτικό δίχτυ», δήλωσε ο 24χρονος Τζο Κρισπ.

Ένας ψαράς κατάφερε να ανασύρει το ένα από τα παιδιά από το νερό πριν ειδοποιήσει τις Αρχές. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, οκτώ οχήματα εκτάκτου ανάγκης, δύο ελικόπτερα και δυνάμεις της Ακτοφυλακής.


Η Αστυνομία του Σάσεξ επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν: «Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, τρία άτομα —ένας άνδρας, μια γυναίκα και μια έφηβη— επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι είναι νεκροί».

«Ένα μικρότερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι και τα τέσσερα άτομα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί».

Παράλληλα, οι αρχές πιστεύουν «ότι και τα τέσσερα άτομα μπήκαν στο νερό από τη στεριά για να κολυμπήσουν και, δυστυχώς, αντιμετώπισαν δυσκολίες».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής σημείωσε ότι η Ακτοφυλακή δεν αναζητά άλλα άτομα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η οικογένεια, η οποία διατηρεί συγγενείς στο εξωτερικό, κατασκήνωνε τις τελευταίες εβδομάδες σε σκηνές κοντά στην άκρη του λιμανιού.


«Υπάρχει ένα πραγματικά έντονο αίσθημα σοκ, προφανώς ο κόσμος ανησυχεί πολύ για το μικρό κορίτσι. Πρόκειται για μια μικρή, δεμένη κοινότητα με βαθύ αίσθημα σοκ και αυτή την αίσθηση δυσπιστίας που νιώθεις έπειτα από μια τραγωδία, επειδή ήρθε από το πουθενά», είπε η Τζος Λόουντερ, εκπρόσωπος της Ένωσης Κατοίκων Shoreham Beach στο Δημοτικό Συμβούλιο Adur.

«Οι παραλίες είναι γεμάτες οικογένειες. Ο κόσμος κολυμπά σε αυτές τις παραλίες ακόμα και τον χειμώνα, γενικά θεωρείται όσο ασφαλής μπορεί να είναι η θάλασσα. Δεν θα κολυμπούσες εκεί νομίζοντας ότι παίρνεις ρίσκο», πρόσθεσε.

 

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