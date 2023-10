Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς μαίνεται καθώς ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων αυξάνεται στη Γάζα

Η Χαμάς προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους αμάχους να εκκενώσουν βόρεια τμήματα της Γάζας, μετατρέποντάς τους σε «ανθρώπινες ασπίδες», δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους.

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε εντολή στους αμάχους μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας –περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι– να μετακινηθούν στις νότιες περιοχές της Γάζας.

Ο Κονρίκους είπε ότι είναι «ανησυχητικό» το γεγονός ότι η Χαμάς «σταμάτησε και προσπάθησε να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους αμάχους να εκκενώσουν» τη βόρεια Γάζα χρησιμοποιώντας μηνύματα, σημεία ελέγχου και στάσεις στο έδαφος, σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ερωτηθείς από το CNN εάν η εκκένωση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ άνοιγε το δρόμο για μια χερσαία εισβολή – και πόσο καιρό θα περίμενε το IDF – ο Κονρίκους απάντησε ότι το IDF θα “αξιολογήσει την κατάσταση στο έδαφος”.

«(Πρέπει να) δούμε πόσοι άμαχοι έχουν απομείνει στην περιοχή. Και καταλάβετε πόσοι από αυτούς έχουν εμποδιστεί από τη Χαμάς να εκκενώσουν πραγματικά», σημείωσε.

«Και έχουμε δει ενεργές προσπάθειες από τη Χαμάς να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν, κάτι που νομίζω ότι είναι φρικτό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Και μόλις δούμε ότι η κατάσταση θα είναι επιτρεπτή για σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις, τότε θα ξεκινήσουν» διευκρίνισε. Είπε ότι οι άμαχοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια «και να επιστρέψουν μόνο όταν τους πούμε ότι είναι ασφαλές να το κάνουν».

Το IDF είχε δει «σημαντική κίνηση Παλαιστινίων αμάχων προς το νότο», πρόσθεσε ο Κονρίκους, λέγοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας «κάνουν το έξυπνο πράγμα, με το να απομακρύνονται από μια επικίνδυνη περιοχή».

«Η διαταγή εκκένωσης 1,1 εκατομμυρίου ανθρώπων από τη βόρεια Γάζα αψηφά τους κανόνες του πολέμου και τη βασική ανθρωπιά», δήλωσε ο επικεφαλής της βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Η Γάζα βρίσκεται υπό έντονο βομβαρδισμό. Δρόμοι και σπίτια έχουν γίνει ερείπια. Δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές να πάτε», είπε ο Γκρίφιθς στο X, πρώην Twitter.

The order to evacuate 1.1 million people from northern Gaza defies the rules of war and basic humanity. pic.twitter.com/8WlNTKtfaF

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 13, 2023