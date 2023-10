Πόλεμος στο Ισραήλ: Έληξε το τελεσίγραφο για την Γάζα – Nεκρός δημοσιογράφος του Reuters

Έληξε στις 20:00 το τελεσίγραφο που έδωσε ο ισραηλινός στρατός στους Παλαιστίνιους να φύγουν προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας. Η ένταση έχει αυξηθεί στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο καθώς ο ισραηλινός στρατός χτυπάει με drone θέσεις της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Την ίδια στιγμή τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος του Reuters σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο.

Την είδηση του εικονολήπτη, Ισάμ Αμπνταλά επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση το πρακτορείο Reuters, που ανέφερε ότι δύο ακόμη δημοσιογράφοι του τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

«Είμαστε βαθιά ξαφνιασμένοι μαθαίνοντας ότι ο εικονολήπτης μας Ισάμ Αμπνταλά σκοτώθηκε. Ο Ισάμ εργαζόταν ως μέρος του συνεργείου του Reuters στον νότιο Λίβανο και έδινε το σήμα για την ζωντανή σύνδεση», ανέφερε σε ανακοίνωση το Reuters.

Σύμφωνα με το Associated Press, φωτογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου εντόπισε στα σύνορα του Ισραήλ με το νότιο Λίβανο το άψυχο σώμα ενός δημοσιογράφου, ενώ την ίδια ώρα ο ίδιος ανέφερε πως στο σημείο τραυματίστηκαν και έξι άλλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα νοσοκομεία με ασθενοφόρα.

A documentation from Reuters live stream for the IOF shelling on a group of journlaists including Martyr Issam Abdallah, a video journalist working for Reuters.pic.twitter.com/s6uTbxMUk8

— Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) October 13, 2023