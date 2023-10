Ο Πούτιν συγκρίνει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ με την πολιορκία του Λένινγκραντ από τους Ναζί

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, συγκρίνοντας αυτήν με την πολιορκία της σοβιετικής πόλης Λένινγκραντ από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, το Ισραήλ ετοιμάζεται να κάνει στη Γάζα κάτι «παρόμοιο με την πολιορκία του Λένινγκραντ» .

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν υποστηρίζουν όλοι τους τη Χαμάς», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

PUTIN: "I hear some say that there may be military and non military measures taken against Gaza, similar to the blockade of Leningrad during World War II. We understand where that goes, and this is unacceptable." pic.twitter.com/9b6Y1Bpt7Y

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) October 13, 2023