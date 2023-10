Πόλεμος στο Ισραήλ: Αναφορές ότι εντοπίστηκαν πτώματα Ισραηλινών αγνοούμενων στην Λωρίδα της Γάζας

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος με σκοπό να εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

More bodies of murdered Israelis discovered in Gaza raid | LIVE UPDATEShttps://t.co/LaVs1aXR50

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 14, 2023