Νότια Κορέα: Μπαράζ παραιτήσεων στην κυβέρνηση – Αποχώρησε και ο υπουργός Άμυνας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ έκανε δεκτή σήμερα την παραίτηση του υπουργού Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του, μετά την αποτυχημένη απόπειρα του αρχηγού του κράτους να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στο κράτος της Ασίας.

«Σήμερα, ο πρόεδρος αποδέχθηκε την παραίτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν» και «ονόμασε τον πρεσβευτή στη Σαουδική Αραβία Τσόι Μπιουνγκ-χιουκ» υποψήφιο διάδοχό του, ανέφεραν οι υπηρεσίες της προεδρίας.

🇰🇷❗️ The South Korean Defense Minister Kim Yong-hyun apologized to the citizens before resigning earlier today! pic.twitter.com/BmpCquW4rq

