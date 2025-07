Νόρμαν Τέμπιτ: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Βρετανός πρώην πολιτικός και υποστηρικτής της Θάτσερ

Ο Νόρμαν Τέμπιτ, ένας πιστός υποστηρικτής της Μάργκαρετ Θάτσερ, ο οποίος είχε επιβιώσει βομβιστικής επίθεσης εναντίον της κυβέρνησής της το 1984 στο Μπράιτον, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, ανέφεραν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τέμπιτ ενσάρκωσε αξίες του σκληρού πυρήνα του Συντηρητικού Κόμματος, επικρίνοντας τα εργατικά συνδικάτα, ζητώντας την αυστηροποίηση του ελέγχου της μετανάστευσης, κηρύσσοντας την επιστροφή σε παραδοσιακές ηθικές αξίες και λέγοντας στους ανέργους να πάνε να ψάξουν για δουλειά.

Πρώην πιλότος επιβατικών αεροπλάνων και υπουργός, ο Τέμπιτ είχε βοηθήσει στη διαμόρφωση της προεκλογικής εκστρατείας που χάρισε στο Συντηρητικό Κόμμα μια σαρωτική νίκη το 1987 και στη Θάτσερ μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Ο Τέμπιτ ήταν το πιο εξέχον θύμα της βομβιστικής επίθεσης που είχε πραγματοποιήσει το 1984 στο Μπράιτον ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA), καθώς έμεινε για ώρες παγιδευμένος στα συντρίμμια του Grand Hotel ενώ η σύζυγός του, η Μάργκαρετ, έμεινε παράλυτη. Το Συντηρητικό Κόμμα διεξάγει στο Μπράιτον το ετήσιο συνέδριό του.

Nothing quite became the late Norman Tebbit like his stoic acceptance of the unspeakable evil visited upon his late wife Margaret, and his devotion to her as she lived with the irreversible consequences of that evil. May they both rest in peace. pic.twitter.com/sAqfgGSCM1

— Tommy (@tjmcgibnxy) July 8, 2025