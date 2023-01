Νεπάλ: ΒΙΝΤΕΟ του μοιραίου αεροσκάφους λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει το μοιραίο αεροσκάφος στο Νεπάλ λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του.

Ήδη σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί ενώ αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 άτομα -68 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, ενώ ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και δύο βρέφη, σύμφωνα με το Reuters.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023