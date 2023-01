Συντριβή αεροπλάνου στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος συνετρίβη στην Ποκάρα του δυτικού Νεπάλ, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, στο χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία 30 χρόνια.

«Αναμένουμε να ανακτήσουμε περισσότερα πτώματα», είπε ο Κρίσνα Μπαντάρι στο Reuters. «Το αεροπλάνο έχει γίνει κομμάτια».

Στο δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72 που εκμεταλλευόταν η Yeti Airlines του Νεπάλ επέβαιναν 72 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη, τέσσερα μέλη του πληρώματος και 10 ξένοι υπήκοοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Sudarshan Bartaula.

«Δεν γνωρίζουμε τις εθνικότητες τους», είπε. «Προσπαθούμε να το εξακριβώσουμε». Εκατοντάδες διασώστες έψαχναν το σημείο της συντριβής στην πλαγιά του λόφου.

FlyYeti flight from Kathmandu to Pokhara in Nepal crashes while landing at Pokhara airport. There were 72 people including 68 passengers on the plane. pic.twitter.com/qJp5xFn4wP



Το αεροπλάνο ήταν 15 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Η τοπική τηλεόραση έδειξε πυκνούς καπνούς στο σημείο της συντριβής καθώς σωστικά συνεργεία και ντόπιοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Τα αεροπορικά δυστυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ, καθώς ο καιρός μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Passenger plane flying from Kathmandu to Pokhara, crashed at Pokhara International Airport. There were 68 passengers and four crew members on board the aircraft. pic.twitter.com/8R1uOqNDEz

