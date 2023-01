Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος

Ένα αεροσκάφος ATR 72 της Yeti Airlines συνετρίβη σήμερα στην Ποκάρα του Νεπάλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος πέταξε από το Κατμαντού προς την Ποκάρα το πρωί της Κυριακής και το ατύχημα σημειώθηκε κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ποκάρα. Συνολικά επέβαιναν 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό. Συνολικά 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος των αεροπορικών εταιρειών Yeti που συνετρίβη μεταξύ του παλιού αεροδρομίου και του διεθνούς αεροδρομίου Ποκάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Yeti Airlines, όπως ανέφερε η Kathmandu Post.

Airplane has been crashed in Pokhara pic.twitter.com/4VTs5jmwxQ

— nabin (@nabins753) January 15, 2023